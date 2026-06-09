Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 6 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 06 de 2026
06:10 p. m.
06:10 p. m.
- Procuraduría pone la lupa sobre la Nueva EPS y pide investigar al exministro Guillermo Jaramillo.
- Ofensiva militar en Nariño, Norte de Santander y Cauca contra los grupos armados.
- Alarma en Estados Unidos: Avión sufre fuerte accidente en el Aeropuerto de Miami.
- “Dolor porque no hubo respuesta oportuna”: habló la mamá de la pequeña Luciana.