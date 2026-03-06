Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 2 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 03 de 2026
12:48 a. m.
12:48 a. m.
- El mensaje del presidente Donald Trump en el que felicita a Abelardo de la Espriella por sus resultados en la primera vuelta presidencial.
- La suspensión de la Procuraduría a funcionarios por presunta participación indebida en política. La más reciente decisión fue en contra del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y del embajador en Brasil, Alfredo Saade.
- Tragedia en la localidad de Suba luego de que un bus del SITP atropellara a una familia. La mujer y su pequeño hijo fallecieron tras el impacto.