CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 2 de junio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
12:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El mensaje del presidente Donald Trump en el que felicita a Abelardo de la Espriella por sus resultados en la primera vuelta presidencial.
  • La suspensión de la Procuraduría a funcionarios por presunta participación indebida en política. La más reciente decisión fue en contra del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y del embajador en Brasil, Alfredo Saade.
  • Tragedia en la localidad de Suba luego de que un bus del SITP atropellara a una familia. La mujer y su pequeño hijo fallecieron tras el impacto.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 2 de junio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 2 de junio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / martes 2 de junio de 2026

Otras Noticias

Sena

SENA lanza nueva convocatoria con 20.000 cupos gratuitos para estudiar: así puede aplicar

El SENA abrió 20.000 cupos gratuitos en programas técnicos y tecnológicos para 2026. Vea las fechas de inscripción, requisitos y cómo postularse.

Liga BetPlay

¿Atlético Nacional podrá remontar la final de la Liga BetPlay 2026 vs. Junior? Esto dice la IA

El 'verde' perdió 3-0 en el partido de ida, en el estadio Romelio Martínez.

Transmilenio

Tras obras del Metro de Bogotá, estación de Transmilenio cambió de nombre

Estados Unidos

Trump firma orden que da al gobierno de EEUU acceso a potentes modelos de IA

Redes sociales

¿Altafulla será papá? La publicación que desató rumores y explotó en redes sociales