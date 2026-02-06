Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / martes 2 de junio de 2026

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junio 02 de 2026
08:42 a. m.
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  • Una mujer de 46 años permanece en UCI tras someterse a un procedimiento para realizarse un tatuaje en un centro estético en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.
  • La Fiscalía judicializó al hombre señalado de prenderle fuego con gasolina a su expareja, quien se negó a volver a la relación. La Durante la audiencia, el procesado se estaba quedando dormido.
  • Primicia en el caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció mientras estaba en su colegio en Cajicá, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue hallado días después cerca de la institución.
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