Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / martes 2 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 02 de 2026
08:42 a. m.
08:42 a. m.
- Una mujer de 46 años permanece en UCI tras someterse a un procedimiento para realizarse un tatuaje en un centro estético en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.
- La Fiscalía judicializó al hombre señalado de prenderle fuego con gasolina a su expareja, quien se negó a volver a la relación. La Durante la audiencia, el procesado se estaba quedando dormido.
- Primicia en el caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció mientras estaba en su colegio en Cajicá, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue hallado días después cerca de la institución.