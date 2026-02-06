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Trump firma orden que da al gobierno de EEUU acceso a potentes modelos de IA

El cambio de postura se produjo tras la alarma generada por el modelo Mythos de Anthropic.

Donald Trump
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AFP

junio 02 de 2026
10:01 p. m.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto que establece un nuevo marco regulatorio para la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de reforzar la ciberseguridad nacional.

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La medida, largamente esperada, contempla que los modelos más avanzados puedan ser sometidos a examen gubernamental de manera voluntaria antes de su lanzamiento, en coordinación con empresas como Google, OpenAI y Anthropic.

El texto marca un giro conservador en la administración Trump, que hasta ahora había evitado cualquier regulación en nombre de la competitividad frente a China.

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El cambio de postura se produjo tras la alarma generada por el modelo Mythos de Anthropic, capaz de revelar vulnerabilidades en sistemas críticos de bancos, hospitales y gobiernos. La startup decidió no liberar el modelo al público.

Marco voluntario y centro de coordinación

El decreto aclara que no se impondrá un control obligatorio sobre los nuevos modelos, sino un esquema voluntario similar al adoptado por Joe Biden en 2023, aunque Trump derogó aquel decreto por considerarlo restrictivo.

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La orden instruye al Departamento del Tesoro, la Agencia de Seguridad Nacional y la agencia CISA a crear un “centro de coordinación de ciberseguridad de IA” junto a la industria y operadores de infraestructuras críticas, para rastrear vulnerabilidades y priorizar correcciones.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, celebró que el decreto “encuentra el balance correcto” entre liderazgo tecnológico y seguridad. Anthropic lo calificó como “un paso importante para fortalecer el liderazgo estadounidense”, mientras que Kent Walker, responsable de asuntos públicos de Google, destacó que ofrece “más herramientas para detener a los actores maliciosos”.

Ventaja frente a China y tensiones internas

La firma del decreto estuvo precedida por tensiones en la Casa Blanca. Una versión anterior iba a ser rubricada el 25 de mayo, pero Trump la canceló horas antes, argumentando que no quería “comprometer” la ventaja estadounidense frente a China.

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Analistas señalaron al exasesor David Sacks como la voz que influyó en la decisión. Finalmente, el texto promulgado es casi idéntico, aunque reduce de 90 a 30 días el periodo de examen voluntario de los modelos.

“En la carrera por la IA cada día cuenta”, afirmó Sacks, quien defendió que Trump sigue siendo “el presidente más favorable a la innovación que hemos tenido jamás”. El decreto refleja así el delicado equilibrio entre las presiones internas por regular y la necesidad de mantener la supremacía tecnológica frente a China.

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