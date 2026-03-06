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¿Atlético Nacional podrá remontar la final de la Liga BetPlay 2026 I vs. Junior? Esto dice la IA

El 'verde' perdió 3-0 en el partido de ida, en el estadio Romelio Martínez.

Foto: prensa Atlético Nacional.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
06:55 a. m.
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El martes 2 de junio, a las 7:30 de la noche, Junior y Atlético Nacional comenzaron a disputar la final de la Liga BetPlay 2026 I.

En el estadio Romelio Martínez, el 'tiburón' superó ampliamente al 'verde paisa' y lo derrotó 3-0 con goles de Brayan Castrillón y Luis Fernando Muriel.

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Ahora, el partido de vuelta se jugará el próximo lunes 8 de junio, a las 5:00 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot.

Por eso, tras las consultas que han comenzado a realizar los hinchas y aficionados del Fútbol Profesional Colombiano, la inteligencia artificial respondió si Atlético Nacional podrá o no remontar la serie en la que Junior tomó ventaja.

¿Cuál fue su respuesta? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Atlético Nacional remontará la final de la Liga BetPlay 2026 I vs. Junior? Esto planteó la inteligencia artificial

Según la inteligencia artificial, Junior tendría un 75 % de probabilidad de quedar campeón, mientras que Atlético Nacional tan solo un 25 %.

"El pronóstico para la vuelta es una victoria de Nacional, pero no necesariamente suficiente para quedarse con el título. Veo un marcador cercano a un 2-0 o 3-1 para el equipo 'antioqueño', resultados que favorecerían a Junior en el global", planteó ChatGPT.

"La clave estará en los primeros 30 minutos: si Nacional logra ponerse 1-0 rápidamente, la final puede tomar un rumbo muy distinto. Además, hay un antecedente histórico del 2004: el 'verdolaga' perdió 3-0 la ida ante Junior y ganó 5-2 en la vuelta, igualando la serie. Sin embargo, terminó perdiendo el título en los penales", concluyó la inteligencia artificial.

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, habló tras la derrota vs. Junior

En la rueda de prensa tras el partido de ida, Diego Arias indicó que su plantel corregirá errores y saldrá a la cancha el lunes con el objetivo de revertir la historia y levantar el título.

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"Vamos a aprender, a crecer y a estar con toda nuestra gente en una versión más al nivel de la ilusión que tenemos como equipo. Estoy seguro de que vamos a vivir un gran partido el día lunes", declaró el estratega 'verdolaga'.

 

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