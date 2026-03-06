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SENA lanza nueva convocatoria con 20.000 cupos gratuitos para estudiar: así puede aplicar

El SENA abrió 20.000 cupos gratuitos en programas técnicos y tecnológicos para 2026. Vea las fechas de inscripción, requisitos y cómo postularse.

SENA lanza nueva convocatoria con 20.000 cupos gratuitos para estudiar: así puede aplicar
Trabajo, referencia - Foto SENA

Noticias RCN

junio 03 de 2026
06:55 a. m.
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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció una nueva convocatoria de formación presencial que beneficiará a miles de colombianos interesados en mejorar sus competencias laborales.

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La entidad habilitó cerca de 20.000 cupos gratuitos en alrededor de 300 programas técnicos, tecnológicos y auxiliares, enfocados en sectores con alta demanda de talento humano en el país.

La iniciativa busca brindar más oportunidades de acceso a la educación para jóvenes y adultos que desean fortalecer su perfil profesional, adquirir nuevas habilidades o mejorar sus posibilidades de empleo en diferentes áreas productivas.

Fechas de inscripción y programas disponibles

De acuerdo con la información entregada por el SENA, las inscripciones estarán abiertas entre el 5 y el 9 de junio de 2026 a través de la plataforma Betowa SENA. Las personas que resulten seleccionadas iniciarán su proceso de formación el próximo 21 de julio.

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La oferta académica incluye programas relacionados con tecnología, salud, logística, construcción, manufactura, agroindustria, turismo y economía digital, entre otros sectores estratégicos para el desarrollo económico del país.

Entre las opciones más destacadas se encuentran Programación de Software, Programación para Analítica de Datos, Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial, Sistemas Teleinformáticos, Instalación de Redes de Computadores, Control de la Seguridad Digital y Marketing Digital para el Sistema Moda.

Además, los aprendices que ingresen a la etapa productiva podrán recibir un apoyo económico equivalente al 100 % del salario mínimo mensual legal vigente, según las condiciones establecidas por la entidad.

Requisitos para acceder a la convocatoria del SENA

Los interesados en programas técnicos deberán certificar la aprobación del grado noveno de educación básica secundaria. Para los programas tecnológicos será necesario presentar el título de bachiller y los resultados de las pruebas Saber 11.

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También se exige contar con un documento de identidad vigente cargado en formato PDF dentro de la plataforma de inscripción.

El SENA informó que algunos programas permiten la participación de menores de edad desde los 14 años, siempre que presenten tarjeta de identidad. En el caso de ciudadanos extranjeros, deberán acreditar cédula de extranjería o los permisos vigentes expedidos por Migración Colombia que autoricen su permanencia y estudio en el país.

Con esta nueva convocatoria, la entidad continúa ampliando las oportunidades de formación gratuita para quienes buscan mejorar sus condiciones laborales y acceder a nuevas alternativas de crecimiento profesional.

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