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Tras obras del Metro de Bogotá, estación de Transmilenio cambió de nombre

La ubicada en el centro de Bogotá adopta una nueva denominación tras una alianza entre Transmilenio y el proyecto empresarial.

Estación de Transmilenio cambia de nombre
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

junio 02 de 2026
10:04 p. m.
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La estación Calle 26 de Transmilenio vuelve a ser protagonista de los cambios que atraviesa el corredor de la avenida Caracas. Después de haber permanecido cerrada durante cerca de 19 meses por las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, este punto del sistema inicia una nueva etapa marcada por una alianza entre el operador de transporte y el sector privado.

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A finales de 2025 la estación volvió a entrar en funcionamiento con una infraestructura completamente nueva, construida de manera integrada con el futuro viaducto del Metro. La obra incluyó dos vagones de 60 metros conectados por una pasarela central y fue diseñada para mejorar la circulación de usuarios en uno de los puntos más transitados del centro de Bogotá.

¿Cómo se llamará ahora la estación Calle 26 de Transmilenio?

Como parte de una alianza entre Transmilenio y Atrio, la estación pasará a llamarse oficialmente Calle 26 – Atrio. El cambio vincula al sistema de transporte con el complejo empresarial ubicado en el centro internacional de Bogotá.

La estación, ubicada entre las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Teusaquillo, moviliza diariamente a más de 4.000 usuarios. Con la nueva denominación, se convierte también en un punto de visibilidad para uno de los desarrollos arquitectónicos más reconocidos del centro de la ciudad.

¿Por qué Transmilenio está implementando este tipo de alianzas?

Según explicó María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio, actualmente 30 empresas y entidades participan en esta estrategia. El objetivo es generar ingresos adicionales a la tarifa del sistema y desarrollar acciones conjuntas relacionadas con el cuidado de la infraestructura, la seguridad y actividades culturales para los usuarios.

Como parte del proceso, Trans,ilenio actualizará mapas, señalización, herramientas digitales, el planeador de ruta y los sistemas de información dentro de los buses para incorporar la nueva denominación de la estación.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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