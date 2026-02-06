¿Altafulla será papá? La publicación que desató rumores y explotó en redes sociales

Desde que se coronó como ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos, Andrés Altafulla no ha dejado de estar en el centro de la conversación digital.

Esta vez, el cantante barranquillero volvió a convertirse en tendencia tras compartir una publicación que despertó rumores sobre una posible paternidad.

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El artista, quien ganó gran popularidad durante el reality gracias a su personalidad y a su comentada relación con Karina García, sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con un mensaje que dejó más preguntas que respuestas.

A través de un carrusel de fotografías, Altafulla escribió: “El tiempo de Dios es perfecto, ya casi 3!!!”, una frase que rápidamente fue interpretada por muchos usuarios como el anuncio de la llegada de su primer hijo.

La publicación de Altafulla que desató todo tipo de reacciones

La publicación no tardó en viralizarse. En cuestión de horas acumuló miles de comentarios y reacciones de seguidores que asumieron que el cantante estaba compartiendo una noticia personal.

Mensajes como “qué bendición”, “vas a ser un gran papá”, “Dios bendiga esa nueva vida” y “el propio papi Alta” inundaron la sección de comentarios.

Sin embargo, algunos internautas comenzaron a cuestionar la veracidad del anuncio. Varios señalaron que las imágenes no incluían detalles concretos sobre un embarazo y que el cantante tampoco reveló quién sería la madre del supuesto bebé.

¿Anuncio real o estrategia de marketing?

La duda creció aún más cuando algunos seguidores sugirieron que podría tratarse de una estrategia promocional relacionada con un próximo lanzamiento musical.

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De hecho, varios usuarios comentaron que la publicación tendría más relación con una campaña de expectativa que con una noticia familiar. Esta teoría cobró fuerza debido a que Altafulla no entregó información adicional ni confirmó explícitamente que esté esperando un hijo.



Por ahora, el artista no ha aclarado el significado de su mensaje y las especulaciones continúan creciendo en redes sociales.

Mientras algunos ya celebran la supuesta llegada de un bebé, otros esperan que el barranquillero revele si realmente será papá o si todo forma parte de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto musical.