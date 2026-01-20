CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 20 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Lo que entregaron las FARC para reparar víctimas: traperos, sillas y un inmueble
  • No solo el San Rafael: otros hospitales han dejado de pagar al personal salud por la deuda de las EPS
  • Video en cámara de seguridad mostraría al profesor Neill Felipe Cubides abordando un vehículo
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 20 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 19 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 19 de enero de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Vecinos se cansaron de los ladrones y le quemaron la moto a uno tras robo en Bogotá

Minutos antes, le había quitado el celular a una mujer. La Policía tuvo que interceder por los golpes que le estaban dando.

Linda Caicedo

Linda Caicedo, siempre dice presente: nuevo golazo en el clásico frente a Atlético Madrid

Linda Caicedo marcó un golazo en la victoria del Real Madrid frente a Atlético en la Supercopa Española.

Cesantías

Cesantías 2026: esto es lo que le deben pagar a un empleado si no trabajó un año completo

Venezuela

¿María Corina Machado hará parte de la transición en Venezuela? Esto dijo Trump ahora

Tolima

Secretarios de Salud de Tolima y Risaralda denuncian crisis hospitalaria por deudas de Nueva EPS