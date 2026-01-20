Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 20 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 20 de 2026
03:58 p. m.
- Lo que entregaron las FARC para reparar víctimas: traperos, sillas y un inmueble
- No solo el San Rafael: otros hospitales han dejado de pagar al personal salud por la deuda de las EPS
- Video en cámara de seguridad mostraría al profesor Neill Felipe Cubides abordando un vehículo