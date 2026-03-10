CANAL RCN
Internacional

Brasil exige a TikTok rendir cuentas por videos que incitan violencia contra mujeres

Las publicaciones, difundidas coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, mostraban a hombres golpeando y acuchillando maniquís que representaban figuras femeninas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
09:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gobierno de Brasil exigió este martes a la plataforma TikTok que detalle las medidas que aplica para detectar y eliminar contenido misógino, luego de que se viralizaran videos que simulan agresiones contra mujeres.

Nueva e insólita simulación de Neymar es viral: la cámara lo dejó en evidencia
RELACIONADO

Nueva e insólita simulación de Neymar es viral: la cámara lo dejó en evidencia

Las publicaciones, difundidas coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, mostraban a hombres golpeando y acuchillando maniquís que representaban figuras femeninas, acompañados de frases como “entrenando por si ella dice que no”.

Ministerio de Justicia y Corte Suprema amplían responsabilidades

El Ministerio de Justicia envió un oficio a TikTok solicitando información sobre sus sistemas de moderación, el funcionamiento de su algoritmo de recomendación y si los perfiles que difundieron los videos recibieron algún tipo de compensación económica. La plataforma tiene cinco días para responder.

“Parece una película de terror”: familias buscan a 13 desaparecidos en el sureste de Brasil tras fuertes lluvias
RELACIONADO

“Parece una película de terror”: familias buscan a 13 desaparecidos en el sureste de Brasil tras fuertes lluvias

La cartera recordó que, tras una reciente decisión de la Corte Suprema, las redes sociales tienen responsabilidad civil ampliada y deben actuar de forma proactiva frente a contenidos que configuren crímenes contra la mujer.

Investigación policial y contexto de violencia de género

La policía identificó al menos cuatro perfiles responsables de publicar el material, que se convirtió en tendencia bajo la etiqueta “En caso que diga no”.

Le ponen fecha de inicio de operaciones al tren más rápido de Latinoamérica: esta es la ruta completa
RELACIONADO

Le ponen fecha de inicio de operaciones al tren más rápido de Latinoamérica: esta es la ruta completa

La abogacía del Estado advirtió que los videos podrían constituir delitos de incitación al feminicidio, lesiones corporales y violencia psicológica.
TikTok informó que las publicaciones señaladas fueron retiradas y que su equipo trabaja para detectar posibles contenidos infractores.

El caso se produce en un contexto alarmante: Brasil registró 1.518 mujeres asesinadas en 2025, la cifra más alta en una década desde la tipificación del feminicidio.

Además, la exigencia a TikTok llega días después de una megaoperación nacional contra la violencia de género que dejó más de 5.000 detenidos en todo el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Suiza

Hombre se prendió fuego en un bus en Suiza y dejó seis muertos y cinco heridos

El Salvador

Gobierno de Nayib Bukele enfrenta denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos en El Salvador

Medio oriente

Estados Unidos destruye 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Otras Noticias

Artistas

La última publicación de Zalek antes de morir conmueve a sus seguidores

La última publicación de Zalek antes de morir este 10 de marzo ha generado conmoción en redes. El cantante estuvo activo horas antes del trágico accidente.

La casa de los famosos

“Una ridiculez”: novia de Tebi reacciona a sus coqueteos con Alexa en La Casa de los Famosos

La novia del participante rompió el silencio sobre la polémica que ya es viral en redes sociales.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de marzo de 2026

Atlético Nacional

Atlético Nacional definió situación de Andrés Felipe Román

Alimentos

Alimentación y calidad del sueño: estos es lo que se debe comer para dormir mejor, según expertos