Brasil exige a TikTok rendir cuentas por videos que incitan violencia contra mujeres

El gobierno de Brasil exigió este martes a la plataforma TikTok que detalle las medidas que aplica para detectar y eliminar contenido misógino, luego de que se viralizaran videos que simulan agresiones contra mujeres.

Las publicaciones, difundidas coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, mostraban a hombres golpeando y acuchillando maniquís que representaban figuras femeninas, acompañados de frases como “entrenando por si ella dice que no”.

Ministerio de Justicia y Corte Suprema amplían responsabilidades

El Ministerio de Justicia envió un oficio a TikTok solicitando información sobre sus sistemas de moderación, el funcionamiento de su algoritmo de recomendación y si los perfiles que difundieron los videos recibieron algún tipo de compensación económica. La plataforma tiene cinco días para responder.

La cartera recordó que, tras una reciente decisión de la Corte Suprema, las redes sociales tienen responsabilidad civil ampliada y deben actuar de forma proactiva frente a contenidos que configuren crímenes contra la mujer.

Investigación policial y contexto de violencia de género

La policía identificó al menos cuatro perfiles responsables de publicar el material, que se convirtió en tendencia bajo la etiqueta “En caso que diga no”.

La abogacía del Estado advirtió que los videos podrían constituir delitos de incitación al feminicidio, lesiones corporales y violencia psicológica.

TikTok informó que las publicaciones señaladas fueron retiradas y que su equipo trabaja para detectar posibles contenidos infractores.

El caso se produce en un contexto alarmante: Brasil registró 1.518 mujeres asesinadas en 2025, la cifra más alta en una década desde la tipificación del feminicidio.

Además, la exigencia a TikTok llega días después de una megaoperación nacional contra la violencia de género que dejó más de 5.000 detenidos en todo el país.