Polémica: participante pidió perdón al ser sancionado en La Casa de los Famosos

El jugador decidió sincerarse con su rival al pedir disculpas por sus polémicos comentarios.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

marzo 10 de 2026
09:31 p. m.
La novena semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia ha iniciado con una gran variedad de polémicas a bordo ya que las parejas, los problemas de salud y los conflictos latentes se han apoderado del juego en los días más recientes.

Pese a que algunos jugadores han tenido serios cruces de palabras, el ‘Jefe’ ha sido claro al mencionar que las acusaciones contra los familiares de los demás compañeros son objeto de sanciones.

¿Cuál fue la nueva sanción?

En esta oportunidad, Valentino Lázaro volvió a llevarse la atención en redes ya que cientos de internautas han manifestado su descontento con las afirmaciones que el famoso hizo, al parecer, contra la familia de su compañera Karola Alcendra.

Todo se desarrolló en el marco del más reciente congelado con el que la hermana y sobrino del famoso ingresaron a la casa para visitarlo y darle un oso de peluche. Sin embargo, no todo fue felicidad ya que Karola se levantó para discutir una vez más con el hombre, quien respondió en su contra y manifestó: “Nunca tendrás la familia que yo tengo”.

Ante esto, ‘Campanita’ le expresó su inconformidad con las palabras mencionadas ya que exaltó que no se puede hablar mal de los familiares de ninguno de los participantes. En medio de la sala, otras celebridades también se involucraron en la discusión, quienes salieron en defensa tanto de Karola como de Valentino.

Cientos de internautas manifestaron su inconformidad ya que exigieron que se aplicara una penalización por haber incumplido una de las reglas de la casa.

¿Cuál fue la sanción para Valentino?

Durante la gala más reciente, el ‘Jefe’ decidió tomar una vez más la palabra para exaltar la importancia del respeto que se debe mantener hacia todos los familiares de los jugadores que se encuentran en el exitoso reality del Canal RCN.

Ante la declaración de Valentino, el famoso fue notificado de que para la próxima jornada no podrá usar el poder de la salvación. Pese a que el ‘Jefe’ volvió a recalcar que no se puede hablar de los familiares de los demás, Lázaro aprovechó el espacio para disculparse con su compañera por la frase que dijo.

