CANAL RCN
Colombia Video

La Unión Europea destacó el trabajo de la Registraduría en las elecciones del 8 de marzo

Esteban González Pons, jefe de la misión de observación electoral de la UE destacó que Colombia demostró democracia pese a los desafíos de seguridad.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
09:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Misión de Verificación de la Unión Europea reconoció la labor de la Registraduría Nacional durante la reciente jornada electoral, en un contexto marcado por desafíos en materia de seguridad que no impidieron el desarrollo del proceso democrático.

Estos son los candidatos a la Presidencia de Colombia 2026: perfiles y trayectoria
RELACIONADO

Estos son los candidatos a la Presidencia de Colombia 2026: perfiles y trayectoria

Esteban González Pons, jefe de la misión de observación electoral de la UE, expresó su reconocimiento al organismo electoral colombiano y destacó la fortaleza institucional del país.

Debemos felicitar a la Registraduría, que organizó el proceso con profesionalidad y demostró un compromiso constante con la transparencia y la independencia institucional.

Desaparece el Partido Comunes de los exFarc al no alcanzar el umbral del 3% en las elecciones legislativas
RELACIONADO

Desaparece el Partido Comunes de los exFarc al no alcanzar el umbral del 3% en las elecciones legislativas

UE destaca democracia en elecciones pese a situaciones de inseguridad

El delegado europeo fue enfático al valorar la resiliencia democrática de Colombia en un momento de tensiones políticas.

A pesar de cuánto se le opone, Colombia ha vuelto a demostrar que es una democracia sólida, robusta y consolidada.

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) también se pronunció sobre el proceso electoral colombiano, haciendo un llamado específico a los diferentes actores políticos.

La OEA instó a respetar la autonomía de las autoridades electorales de cara a los comicios presidenciales, reforzando la importancia de mantener la independencia institucional durante todo el proceso.

Este llamado cobra particular relevancia en un contexto donde la polarización política ha generado tensiones en torno a la gestión electoral.

Primer capturado tras el paso ilegal de 2.500 venezolanos a Cúcuta por una trocha durante elecciones
RELACIONADO

Primer capturado tras el paso ilegal de 2.500 venezolanos a Cúcuta por una trocha durante elecciones

Elecciones en Colombia y la observación de la OEA

La presencia de organismos internacionales como la Unión Europea y la OEA refleja el interés de la comunidad internacional en el desarrollo democrático de Colombia, un país que ha enfrentado históricos desafíos en materia de seguridad y consolidación institucional. Ambas misiones continúan monitoreando el curso de las elecciones en el país.

Los desafíos en materia de seguridad mencionados por González Pons se relacionan con las amenazas que tradicionalmente han afectado los procesos electorales en diversas regiones colombianas, donde grupos armados ilegales y el crimen organizado han intentado ejercer presión sobre votantes y candidatos.

El reconocimiento internacional a la Registraduría Nacional refuerza la credibilidad del proceso electoral colombiano ante la comunidad internacional y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del país de cara a las elecciones presidenciales de mayo.

Identificaron a las personas detrás de los saqueos a los cubículos electorales en Calamar, Bolívar
RELACIONADO

Identificaron a las personas detrás de los saqueos a los cubículos electorales en Calamar, Bolívar

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

La última publicación de Zalek antes de morir conmueve a sus seguidores

Elecciones presidenciales 2026

El tablero presidencial se reconfigura: fórmulas, alianzas y acercamientos políticos tras las consultas

Elecciones presidenciales 2026

Paloma Valencia se pronuncia sobre la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué

Otras Noticias

La casa de los famosos

Polémica: participante pidió perdón al ser sancionado en La Casa de los Famosos

El jugador decidió sincerarse con su rival al pedir disculpas por sus polémicos comentarios.

Brasil

Brasil exige a TikTok rendir cuentas por videos que incitan violencia contra mujeres

Las publicaciones, difundidas coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, mostraban a hombres golpeando y acuchillando maniquís que representaban figuras femeninas.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de marzo de 2026

Atlético Nacional

Atlético Nacional definió situación de Andrés Felipe Román

Alimentos

Alimentación y calidad del sueño: estos es lo que se debe comer para dormir mejor, según expertos