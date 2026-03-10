La Unión Europea destacó el trabajo de la Registraduría en las elecciones del 8 de marzo

La Misión de Verificación de la Unión Europea reconoció la labor de la Registraduría Nacional durante la reciente jornada electoral, en un contexto marcado por desafíos en materia de seguridad que no impidieron el desarrollo del proceso democrático.

Esteban González Pons, jefe de la misión de observación electoral de la UE, expresó su reconocimiento al organismo electoral colombiano y destacó la fortaleza institucional del país.

Debemos felicitar a la Registraduría, que organizó el proceso con profesionalidad y demostró un compromiso constante con la transparencia y la independencia institucional.

UE destaca democracia en elecciones pese a situaciones de inseguridad

El delegado europeo fue enfático al valorar la resiliencia democrática de Colombia en un momento de tensiones políticas.

A pesar de cuánto se le opone, Colombia ha vuelto a demostrar que es una democracia sólida, robusta y consolidada.

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) también se pronunció sobre el proceso electoral colombiano, haciendo un llamado específico a los diferentes actores políticos.

La OEA instó a respetar la autonomía de las autoridades electorales de cara a los comicios presidenciales, reforzando la importancia de mantener la independencia institucional durante todo el proceso.

Este llamado cobra particular relevancia en un contexto donde la polarización política ha generado tensiones en torno a la gestión electoral.

Elecciones en Colombia y la observación de la OEA

La presencia de organismos internacionales como la Unión Europea y la OEA refleja el interés de la comunidad internacional en el desarrollo democrático de Colombia, un país que ha enfrentado históricos desafíos en materia de seguridad y consolidación institucional. Ambas misiones continúan monitoreando el curso de las elecciones en el país.

Los desafíos en materia de seguridad mencionados por González Pons se relacionan con las amenazas que tradicionalmente han afectado los procesos electorales en diversas regiones colombianas, donde grupos armados ilegales y el crimen organizado han intentado ejercer presión sobre votantes y candidatos.

El reconocimiento internacional a la Registraduría Nacional refuerza la credibilidad del proceso electoral colombiano ante la comunidad internacional y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del país de cara a las elecciones presidenciales de mayo.