Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 11 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 11 de 2026
- Hay alerta por el crecimiento en el río Sinú. La comunidad espera la llegada de organismos de socorro con ayudad humanitarias.
- La ola invernal tiene en riesgo la cadena productiva de Córdoba. Más de 300.000 hectáreas de cultivos se han perdido.
- El papa León XIV envió un mensaje de solidaridad hacia los daminficados por las inundaciones en el país.
- En Cauca, funcionarios de la Alcaldía de Cajibío tuvieron que ser rescatados por hostigamientos de las disidencias de las Farc.