Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 11 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
04:42 p. m.
  • Hay alerta por el crecimiento en el río Sinú. La comunidad espera la llegada de organismos de socorro con ayudad humanitarias.
  • La ola invernal tiene en riesgo la cadena productiva de Córdoba. Más de 300.000 hectáreas de cultivos se han perdido.
  • El papa León XIV envió un mensaje de solidaridad hacia los daminficados por las inundaciones en el país.
  • En Cauca, funcionarios de la Alcaldía de Cajibío tuvieron que ser rescatados por hostigamientos de las disidencias de las Farc.
