CANAL RCN
Tendencias

Ratifican Festival “Pa’ Gozar y Cantar 2.0” en El Campín: estos son los artistas confirmados

Ratifican el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en El Campín. Conoce los artistas nacionales e internacionales que harán vibrar Bogotá este 28 de febrero.

Festival pa' Gozar y Cantar 2.0
Foto: Cortesía

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
04:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

¡Es oficial! El próximo 28 de febrero, el emblemático Estadio El Campín será el escenario de una de las fiestas más esperadas del año como lo es el Festival “Pa’ Gozar y Cantar 2.0”.

Cantantes que estarán en La Groupie Bogotá: una noche para volver a los clásicos del reguetón
RELACIONADO

Cantantes que estarán en La Groupie Bogotá: una noche para volver a los clásicos del reguetón

Tras el éxito rotundo de su primera edición, el evento regresa con una nómina de lujo que promete poner a vibrar a Bogotá con lo mejor de la música popular y regional mexicana.

El festival se ha consolidado como uno de los encuentros más grandes del género en Colombia, reuniendo en un mismo escenario a artistas nacionales e internacionales que arrastran miles de seguidores.

Orgullo nacional: las voces que harán cantar a todo El Campín

La cuota colombiana será de alto nivel. En tarima estarán figuras como Arelys Henao, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy y Álzate, entre otros exponentes que representan lo mejor del género popular.

Dimayor se fue contra Sencia: aplazaron el fútbol, pero los conciertos continúan
RELACIONADO

Dimayor se fue contra Sencia: aplazaron el fútbol, pero los conciertos continúan

También se suman Kelly Cárdenas, Jhon Alex Castaño, El Charrito Negro, Joaquín Guiller, El Andariego, Fernando Burbano y El Agropecuario. Cada uno aportará su sello característico para convertir la noche en una verdadera celebración colectiva.

Invitados internacionales que confirmaron su asistencia

La cuota internacional no se queda atrás. Desde México llegarán agrupaciones y artistas que han marcado generaciones. El público podrá disfrutar del poder musical de Calibre 50, el talento de Lenin Ramírez y la trayectoria de Los Internacionales Rayos de México, quienes prometen unir a dos naciones bajo un mismo sentimiento.

La organización confirmó que será “más que un concierto, una celebración”. Incluso, como incentivo especial, por cada boleta adquirida en graderías o palcos se entregará gratis media botella de Aguardiente Néctar al inicio del evento, para que el brindis no falte.

Yeison Jiménez apareció en su concierto homenaje en 'El Campín', con inteligencia artificial
RELACIONADO

Yeison Jiménez apareció en su concierto homenaje en 'El Campín', con inteligencia artificial

Con este cartel de ensueño, Bogotá se prepara para vivir una noche inolvidable, donde la música popular y regional se tomará el corazón de la capital.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil

Redes sociales

Esto dijo Milena López al recordar a Jota Mario Valencia años después

Yeison Jiménez

Nuevo comunicado de la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez: se tomó una decisión

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo alerta por crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

El organismo exigió a los grupos armados “excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades”.

Luis Díaz

¡Imparable! Gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich sobre Leipzig en la DFB Pokal

Gol de Luis Díaz desató la locura: Bayern Múnich 2-0 Leipzig en la DFB Pokal. Vea la anotación del colombiano.

Estados Unidos

EEUU intercepta y neutraliza drones atribuidos a cárteles mexicanos en la frontera con Texas

Nequi

Nequi metió un giro fuerte a su app: así es el nuevo servicio que analiza tu plata

Alimentos

La importancia de alimentarse bien para tener un correcto desempeño laboral: esto dicen los expertos