Ratifican Festival “Pa’ Gozar y Cantar 2.0” en El Campín: estos son los artistas confirmados

¡Es oficial! El próximo 28 de febrero, el emblemático Estadio El Campín será el escenario de una de las fiestas más esperadas del año como lo es el Festival “Pa’ Gozar y Cantar 2.0”.

Tras el éxito rotundo de su primera edición, el evento regresa con una nómina de lujo que promete poner a vibrar a Bogotá con lo mejor de la música popular y regional mexicana.

El festival se ha consolidado como uno de los encuentros más grandes del género en Colombia, reuniendo en un mismo escenario a artistas nacionales e internacionales que arrastran miles de seguidores.

Orgullo nacional: las voces que harán cantar a todo El Campín

La cuota colombiana será de alto nivel. En tarima estarán figuras como Arelys Henao, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy y Álzate, entre otros exponentes que representan lo mejor del género popular.

También se suman Kelly Cárdenas, Jhon Alex Castaño, El Charrito Negro, Joaquín Guiller, El Andariego, Fernando Burbano y El Agropecuario. Cada uno aportará su sello característico para convertir la noche en una verdadera celebración colectiva.

Invitados internacionales que confirmaron su asistencia

La cuota internacional no se queda atrás. Desde México llegarán agrupaciones y artistas que han marcado generaciones. El público podrá disfrutar del poder musical de Calibre 50, el talento de Lenin Ramírez y la trayectoria de Los Internacionales Rayos de México, quienes prometen unir a dos naciones bajo un mismo sentimiento.

La organización confirmó que será “más que un concierto, una celebración”. Incluso, como incentivo especial, por cada boleta adquirida en graderías o palcos se entregará gratis media botella de Aguardiente Néctar al inicio del evento, para que el brindis no falte.

Con este cartel de ensueño, Bogotá se prepara para vivir una noche inolvidable, donde la música popular y regional se tomará el corazón de la capital.