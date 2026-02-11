CANAL RCN
Economía

Nequi metió un giro fuerte a su app: así es el nuevo servicio que analiza tu plata

Nequi dio un giro fuerte a su app: ahora tu plata “habla” y revela cómo gastas, a quién le envías dinero y tu perfil financiero. Así funciona el nuevo servicio.

Nequi, nuevo servicio
Foto: Nequi

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
03:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ecosistema de las billeteras digitales en Colombia sigue evolucionando y ahora Nequi sorprendió a sus usuarios con una nueva herramienta pensada para mejorar el manejo del dinero.

Bancolombia y Nequi preparan importante servicio para 2026: así podrán comprar y vender dólares
RELACIONADO

Bancolombia y Nequi preparan importante servicio para 2026: así podrán comprar y vender dólares

Se trata del resumen “Habla con tu plata”, una función que permite visualizar, de forma clara y sencilla, cómo se han movido tus finanzas durante un periodo determinado.

Esta novedad busca fortalecer el bienestar financiero de las personas, mostrando no solo ingresos y gastos, sino también un perfil personalizado según tus hábitos.

¿Qué es “Habla con tu plata” de Nequi y qué información muestra?

“Habla con tu plata” es un resumen interactivo dentro de la app de Nequi que te ayuda a entender mejor tus movimientos. Allí puedes ver:

Cambios en Nequi para 2026: nuevos topes y cuándo cobran el 4×1.000
RELACIONADO

Cambios en Nequi para 2026: nuevos topes y cuándo cobran el 4×1.000

  • Tus gastos y envíos de plata.
  • Los servicios que más usas.
  • A quién le envías y de quién recibes más dinero.
  • Tu perfil financiero Nequi.
  • Un consolidado de entradas y salidas comparado con el mismo periodo del año anterior.

Además, la plataforma te muestra cuántos movimientos realizaste y hasta cuántas horas ahorraste al hacer tus transacciones de forma digital.

Incluso podrás ver un TOP 3 de las personas con las que más moviste plata durante 2025 y conocer si subiste, bajaste o mantuviste tu nivel.

Eso sí, si has tenido poca actividad, es posible que el resumen no aparezca todavía. La recomendación es seguir usando la app para empezar a construir tu historial.

Paso a paso para ver tu resumen en Nequi

Acceder al resumen es muy fácil. Solo debes entrar a tu Nequi y buscar “Habla con tu plata” en Sugeridos, en la sección de Servicios o desde la notificación “push” que llega al celular (si las tienes activas).

Nequi compensará a usuarios con 'regalo de Navidad' tras caídas de la app
RELACIONADO

Nequi compensará a usuarios con 'regalo de Navidad' tras caídas de la app

Una vez dentro, selecciona “Empieza aquí” y navega con la flecha para explorar cada sección. Podrás tocar las gráficas para ver valores exactos, elegir con quién compartes tu plata y recibir consejos prácticos para aprovechar mejor la app en 2026.

Al final, conocerás con qué perfil cerraste 2025 y recibirás recomendaciones para arrancar el nuevo año “con las pilas puestas”.

Con esta apuesta, Nequi (plataforma respaldada por el grupo financiero de Bancolombia) reafirma su objetivo de ayudar a los colombianos a tener un mayor control de su dinero, todo desde el celular y sin enredos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecopetrol

USO cuestiona afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el fracking

Dólar

El dólar volvió a subir en Colombia: así cerró HOY, miércoles 11 de febrero

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 11 de febrero de 2026

Otras Noticias

Animales

Rescatista con más de 20 animales bajo su cuidado solicita ayuda tras inundaciones en Córdoba

Por medio de la fundación 'Huellitas Callejeras Barranquilla' se está recolectando la ayuda para reconstruir el hogar de estos animales.

Estados Unidos

Modelo colombiana admite que lavó más de 30 millones de dólares del narcotráfico

Valentina Forero Álvarez, señalada de liderar una red transnacional de blanqueo de capitales, se declaró culpable ante una corte federal y enfrenta hasta 20 años de prisión.

Estadio El Campín

El pasto del Campincito fue usado para reparar la grama de El Campín tras su grave deterioro

Alimentos

La importancia de alimentarse bien para tener un correcto desempeño laboral: esto dicen los expertos

Yeison Jiménez

Nuevo comunicado de la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez: se tomó una decisión