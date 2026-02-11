Nequi metió un giro fuerte a su app: así es el nuevo servicio que analiza tu plata

El ecosistema de las billeteras digitales en Colombia sigue evolucionando y ahora Nequi sorprendió a sus usuarios con una nueva herramienta pensada para mejorar el manejo del dinero.

Se trata del resumen “Habla con tu plata”, una función que permite visualizar, de forma clara y sencilla, cómo se han movido tus finanzas durante un periodo determinado.

Esta novedad busca fortalecer el bienestar financiero de las personas, mostrando no solo ingresos y gastos, sino también un perfil personalizado según tus hábitos.

¿Qué es “Habla con tu plata” de Nequi y qué información muestra?

“Habla con tu plata” es un resumen interactivo dentro de la app de Nequi que te ayuda a entender mejor tus movimientos. Allí puedes ver:

Tus gastos y envíos de plata.

Los servicios que más usas.

A quién le envías y de quién recibes más dinero.

Tu perfil financiero Nequi.

Un consolidado de entradas y salidas comparado con el mismo periodo del año anterior.

Además, la plataforma te muestra cuántos movimientos realizaste y hasta cuántas horas ahorraste al hacer tus transacciones de forma digital.

Incluso podrás ver un TOP 3 de las personas con las que más moviste plata durante 2025 y conocer si subiste, bajaste o mantuviste tu nivel.

Eso sí, si has tenido poca actividad, es posible que el resumen no aparezca todavía. La recomendación es seguir usando la app para empezar a construir tu historial.

Paso a paso para ver tu resumen en Nequi

Acceder al resumen es muy fácil. Solo debes entrar a tu Nequi y buscar “Habla con tu plata” en Sugeridos, en la sección de Servicios o desde la notificación “push” que llega al celular (si las tienes activas).

Una vez dentro, selecciona “Empieza aquí” y navega con la flecha para explorar cada sección. Podrás tocar las gráficas para ver valores exactos, elegir con quién compartes tu plata y recibir consejos prácticos para aprovechar mejor la app en 2026.

Al final, conocerás con qué perfil cerraste 2025 y recibirás recomendaciones para arrancar el nuevo año “con las pilas puestas”.

Con esta apuesta, Nequi (plataforma respaldada por el grupo financiero de Bancolombia) reafirma su objetivo de ayudar a los colombianos a tener un mayor control de su dinero, todo desde el celular y sin enredos.