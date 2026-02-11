¡Imparable! Gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich sobre Leipzig en la DFB Pokal

La magia de Luis Díaz volvió a brillar en una noche decisiva del fútbol alemán. El atacante colombiano fue protagonista en los cuartos de final de la Copa de Alemania (DFB Pokal) al marcar el gol del 2-0 parcial del Bayern Múnich sobre el RB Leipzig, en el duelo disputado este miércoles 11 de febrero en el Allianz Arena.

La anotación consolidó el dominio del equipo bávaro y lo dejó muy cerca de la clasificación a las semifinales del torneo.

En un estadio que vibró con cada intervención del guajiro, el Bayern, dirigido por Vincent Kompany, dio un paso firme en una competición en la que es el máximo ganador histórico.

El tanto de Luis Díaz no solo amplió la ventaja en el marcador, sino que reafirmó su importancia dentro del esquema ofensivo del club alemán en la temporada 2026.

Gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la DFB Pokal

El gol del colombiano llegó en un momento clave del partido, cuando el Leipzig intentaba reaccionar tras el primer golpe recibido.

Al minuto 67, una jugada colectiva de alta factura técnica terminó inclinando definitivamente el trámite del encuentro. Michael Olise, uno de los hombres más influyentes del mediocampo bávaro, filtró un pase preciso que rompió las líneas defensivas del conjunto visitante.

Luis Díaz leyó la acción con inteligencia, ganó la espalda de los centrales y quedó mano a mano con el arquero Maarten Vandevoordt. Con la frialdad que lo caracteriza, el atacante definió con un toque sutil a un costado del guardameta, desatando la celebración en las tribunas y entre sus compañeros.

La anotación destacó no solo por la definición, sino por el posicionamiento y la tranquilidad del colombiano, que volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos determinantes.

Durante todo el partido, Díaz fue una constante pesadilla para la defensa del Leipzig, combinando desequilibrio individual, sacrificio táctico y precisión en el último tercio.

Luis Díaz, figura del Bayern y clave en la Copa de Alemania

El gol en la Copa de Alemania ratifica el gran presente de Luis Díaz con el Bayern Múnich. Su rendimiento ha sido consistente, ganándose la titularidad y el respaldo del cuerpo técnico, que ha sabido potenciar su explosividad dentro de una estructura colectiva sólida.

La sociedad entre Olise y Díaz empieza a consolidarse como una de las armas más peligrosas del equipo bávaro en el tramo decisivo de la temporada.

Con este resultado parcial, el Bayern no solo maneja los tiempos del partido, sino que golpea anímicamente a un rival directo como el Leipzig, que veía en la DFB Pokal una de sus grandes oportunidades del año.

Para el club de Múnich, avanzar a semifinales representa un impulso deportivo e institucional, luego de campañas anteriores marcadas por eliminaciones tempranas.

El equipo de Kompany busca recuperar protagonismo en una competición que ha sido esquiva en ediciones recientes, y el aporte de figuras internacionales como Luis Díaz resulta determinante para ese objetivo.

Mientras tanto, el colombiano continúa sumando goles y actuaciones decisivas, confirmando su condición de referente ofensivo y elevando la ilusión de la afición bávara en la Copa de Alemania.