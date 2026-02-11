CANAL RCN
Colombia

Defensoría del Pueblo alerta por crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

El organismo exigió a los grupos armados “excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades”.

Foto: @DefensoriaCol/X

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
04:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, como consecuencia de la intensificación de las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales en la región del Bajo Caguán.

Madre de policía asesinado en Caquetá contó que la última vez que vio a su hijo le dijo que sería papá
RELACIONADO

Madre de policía asesinado en Caquetá contó que la última vez que vio a su hijo le dijo que sería papá

Según el organismo, la disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por alias “Calarcá”, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, está generando “afectaciones graves a las comunidades campesinas y rurales”.

Confinamientos y desplazamientos forzados

La entidad recordó que esta zona ya había sido incluida en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y en la Alerta Temprana 001 de 2025, debido a los riesgos de “confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”.

72 horas bajo fuego: ELN mantiene rodeado a El Carmen tras el asesinato de un subintendente
RELACIONADO

72 horas bajo fuego: ELN mantiene rodeado a El Carmen tras el asesinato de un subintendente

Hoy, esos riesgos se han materializado, con restricciones a la movilidad y dificultades para acceder a derechos básicos como alimentación, salud y educación.

El comunicado señala que el Bloque Amazonas anunció un “paro armado” el pasado 28 de enero de 2026, sumándose a otro decretado en diciembre de 2025. A su vez, el Bloque Jorge Suárez Briceño mantiene restricciones desde octubre del año pasado, lo que ha agudizado la crisis en el Bajo Caguán.

Exigencia de respeto al Derecho Internacional Humanitario

La Defensoría exigió a los grupos armados “excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades” y abstenerse de acciones que pongan en riesgo a las comunidades. También instó a que se respete la labor humanitaria y se garantice la atención a los afectados.

Menor de edad habría participado en el ataque al Batallón de Infantería en Ocaña, Norte de Santander
RELACIONADO

Menor de edad habría participado en el ataque al Batallón de Infantería en Ocaña, Norte de Santander

El organismo reiteró la necesidad de que las autoridades locales, departamentales y nacionales implementen “acciones urgentes, coordinadas y eficaces, con enfoques diferencial y de acción sin daño”, para proteger y atender de manera integral a la población en riesgo.

La Defensoría aseguró que continuará con el seguimiento permanente de la situación en el territorio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Rescatista con más de 20 animales bajo su cuidado solicita ayuda tras inundaciones en Córdoba

Cartagena

Hallan vehículo de DJ Dever sin señales de violencia en Barranquilla: continúa la búsqueda del artista

Montería

Gobierno Nacional anunció nuevo impuesto al patrimonio empresarial para atender emergencia en Córdoba

Otras Noticias

Luis Díaz

¡Imparable! Gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich sobre Leipzig en la DFB Pokal

Gol de Luis Díaz desató la locura: Bayern Múnich 2-0 Leipzig en la DFB Pokal. Vea la anotación del colombiano.

Shakira

Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil

La barranquillera fue confirmada como la artista principal de uno de los conciertos más emblemáticos de este país.

Estados Unidos

EEUU intercepta y neutraliza drones atribuidos a cárteles mexicanos en la frontera con Texas

Nequi

Nequi metió un giro fuerte a su app: así es el nuevo servicio que analiza tu plata

Alimentos

La importancia de alimentarse bien para tener un correcto desempeño laboral: esto dicen los expertos