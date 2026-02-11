Defensoría del Pueblo alerta por crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, como consecuencia de la intensificación de las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales en la región del Bajo Caguán.

Según el organismo, la disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por alias “Calarcá”, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, está generando “afectaciones graves a las comunidades campesinas y rurales”.

Confinamientos y desplazamientos forzados

La entidad recordó que esta zona ya había sido incluida en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y en la Alerta Temprana 001 de 2025, debido a los riesgos de “confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”.

Hoy, esos riesgos se han materializado, con restricciones a la movilidad y dificultades para acceder a derechos básicos como alimentación, salud y educación.

El comunicado señala que el Bloque Amazonas anunció un “paro armado” el pasado 28 de enero de 2026, sumándose a otro decretado en diciembre de 2025. A su vez, el Bloque Jorge Suárez Briceño mantiene restricciones desde octubre del año pasado, lo que ha agudizado la crisis en el Bajo Caguán.

Exigencia de respeto al Derecho Internacional Humanitario

La Defensoría exigió a los grupos armados “excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades” y abstenerse de acciones que pongan en riesgo a las comunidades. También instó a que se respete la labor humanitaria y se garantice la atención a los afectados.

El organismo reiteró la necesidad de que las autoridades locales, departamentales y nacionales implementen “acciones urgentes, coordinadas y eficaces, con enfoques diferencial y de acción sin daño”, para proteger y atender de manera integral a la población en riesgo.

La Defensoría aseguró que continuará con el seguimiento permanente de la situación en el territorio.