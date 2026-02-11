CANAL RCN
Internacional

EEUU intercepta y neutraliza drones atribuidos a cárteles mexicanos en la frontera con Texas

La FAA y el Pentágono interceptaron una incursión atribuida a un cártel; la medida provocó el cierre temporal del aeropuerto de El Paso.

Aeropuerto internacional de El Paso
FOTO: @flyelp

Noticias RCN

AFP

febrero 11 de 2026
04:04 p. m.
El gobierno de Estados Unidos confirmó que interceptó y neutralizó drones presuntamente vinculados a cárteles mexicanos, en un incidente que llevó al cierre temporal del aeropuerto internacional de El Paso, Texas, una de las principales terminales aéreas del país.

El secretario de Transportes, Sean Duffy, informó en la red social X que tanto la FAA como el Departamento de Defensa “reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel”.

Según el funcionario, la amenaza fue neutralizada y no existe peligro actual para las operaciones aéreas. La decisión de cerrar el espacio aéreo fue descrita como excepcional y tuvo impacto inmediato en las aerolíneas que operan en la zona.

Cierre del aeropuerto de El Paso y afectaciones al tráfico aéreo

La FAA anunció en la madrugada del miércoles la suspensión de operaciones en el aeropuerto de El Paso durante un período que inicialmente se comunicó como de diez días, aunque la restricción de sobrevuelo duró apenas unas horas.

Todas las aerolíneas que operan hacia o desde esta ciudad fronteriza con Ciudad Juárez debieron cancelar o reprogramar vuelos. La medida también afectó a Santa Teresa, en el estado vecino de Nuevo México.

El alcalde Renard Johnson calificó la decisión como “innecesaria” y aseguró que generó “caos y confusión” en la comunidad. Además, señaló que no hubo coordinación con autoridades locales y comparó la magnitud de la medida con restricciones adoptadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Tensión en la frontera y postura de EE.UU. y México

El incidente ocurre en un contexto de cooperación bilateral contra el narcotráfico, aunque con advertencias políticas de alto nivel. El presidente Donald Trump ha reiterado que no descarta acciones más contundentes contra lo que denomina “narcoterroristas”.

En declaraciones recientes a Fox News, afirmó que “los cárteles dirigen México”, en un tono crítico hacia la situación de seguridad en el país vecino.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tenía información sobre el uso de drones en la frontera y anunció que se investigará el motivo del cierre del espacio aéreo en Texas. También subrayó que existe “comunicación constante” entre ambos gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

