Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 10 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 11 de 2026
07:09 a. m.
  • Aunque los niveles del agua han descendido en Córdoba, los estragos por las inundaciones son devastadores. Miles de damnificados están en albergues a la espera de ayuda.
  • La Fiscalía reveló las fechas en las que serán imputados Ricardo Roa y Juliana Guerrero.
  • Las cartas que compartieron dos niñas colombianas detenidas por el ICE en Estados Unidos. Los mensajes son conmovedores, dicen que quieren volver a Colombia y que el trato en los centros de detención es inhumano.
