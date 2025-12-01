CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 12 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 12 de 2025
  • Con profunda tristeza despiden en Bogotá a Karol, la menor de 15 años que murió arrollada por un taxista que conducía en estado de embriaguez. Se elevan oraciones por la salud de su hermanito de 7 años.
  • Conductor en Bogotá arrolló a varios motociclistas. En la huida fue perseguido y brutalmente golpeado, lo que le causó la muerte minutos después en un centro asistencial.
  • En Cartagena avanza la audiencia contra Ricardo González, uno de los implicados en la golpiza contra el estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno.
