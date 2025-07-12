Accidente de tránsito enluta a Junior de Barranquilla: falleció la madre de Guillermo Celis

Sandra María Álvarez Méndez, madre biológica de Guillermo Celis, jugador de Junior de Barranquilla, murió a los 59 años luego de ser arrollada por una motocicleta en la vía Planeta Rica - Sincelejo.

El siniestro ocurrió el jueves 5 de diciembre, hacia las 6:30 p. m., a la altura del corregimiento La Ye, en jurisdicción de Sahagún, Córdoba. Aunque fue trasladada a un centro médico, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones. El conductor del vehículo resultó ileso mientras las hipótesis sobre el accidente estaban por establecerse.

El mensaje de despedida de Guillermo Celis

Tras conocerse la noticia, el volante de Junior publicó un mensaje en sus historias de Instagram para despedir a su madre biológica. Celis agradeció que lo hubiese traído al mundo y resaltó que no guardaba rencor por la decisión de darlo en adopción que tomó en su infancia.

Expresó además que alcanzó a conocerla antes de su fallecimiento y pidió que Dios la recibiera “en su santa gloria”. El jugador también hizo referencia a su fe, afirmando que los hijos de Dios deben afrontar sufrimientos para compartir su gloria.

El contexto de la relación de Guillermo Celis y su madre biológica

Guillermo Celis fue desamparado en su niñez, pero encontró estabilidad en una familia adoptiva de la que tomó sus apellidos y recibió el afecto necesario para crecer. A los 10 años, se trasladó a Medellín, donde su nueva familia lo acogió y cuidó.

En una reciente entrevista con el diario El Heraldo de Barranquilla, el sincelejano de 32 años recordó esas dificultades y aseguró que siempre se ha encomendado a Dios para superar los obstáculos y cumplir sus metas.