La tremenda 'mechoneada' que le pegaron a Shakira en uno de sus conciertos: video

La escena ocurrió en el estadio Centenario de Montevideo y quedó registrada en video, generando múltiples reacciones entre los seguidores

Shakira concierto en Uruguay
FOTO: @shakira

diciembre 07 de 2025
09:07 a. m.
Durante un concierto en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, un video captó el instante en que una fan jaló el cabello de Shakira mientras la cantante interpretaba BZRP Music Sessions, Vol. 53. La artista colombiana, de 48 años, se acercó a la valla para interactuar con el público cuando ocurrió el momento registrado en cámara.

En las imágenes se observa cómo, en medio de la emoción, una seguidora extendió la mano y tomó el cabello de Shakira, generando que la intérprete llevara su mano a la cabeza y se echara ligeramente hacia atrás. El registro audiovisual muestra también la reacción inmediata de la cantante al mirar a la cámara que la acompañaba en el recorrido del escenario.

Reacciones al jalón de cabello captado en video

El jalón de cabello, lejos de causar preocupación generalizada, generó múltiples reacciones entre los seguidores, quienes compartieron comentarios cargados de humor y de preocupación por lo sucedido.

Sin embargo, algunas voces criticaron la acción de la fan al señalar que, aunque la emoción del concierto puede ser intensa, este tipo de comportamientos no son apropiados durante un espectáculo.

El momento que se volvió viral desde el Estadio Centenario

La escena ha circulado ampliamente debido a la claridad del video que captó tanto el jalón como la expresión de Shakira, quien combinó susto y risa al reaccionar. Este fragmento del concierto en Montevideo se convirtió rápidamente en uno de los puntos más comentados del evento, al mostrar una interacción espontánea y cargada de sorpresa entre la artista y el público.

El video fue compartido por la misma artista, quien se lo tomó con humor y simplemente agradeció al público uruguayo por el cariño que le brindaron. "Uruguay, aquí verdaderamente se siente la redondez de la tierra. Gracias por inspirarme tanto y por estas dos noches históricas".

