Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 6 de diciembre 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
06:17 p. m.
  • Una joven de 15 años fue asesinada dentro de un carro en Cali. Por el momento, las autoridades investigan el caso.
  • Grupos armados ilegales atacaron la estación de Policía de Tesalia, Huila, utilizando drones cargados con explosivos.
  • Falleció el general Jorge Enrique Mora Rangel, una de las figuras más influyentes en la historia militar de Colombia. La noticia fue confirmada por el Hospital Militar.
