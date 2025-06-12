Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 6 de diciembre 2025
diciembre 06 de 2025
06:17 p. m.
- Una joven de 15 años fue asesinada dentro de un carro en Cali. Por el momento, las autoridades investigan el caso.
- Grupos armados ilegales atacaron la estación de Policía de Tesalia, Huila, utilizando drones cargados con explosivos.
- Falleció el general Jorge Enrique Mora Rangel, una de las figuras más influyentes en la historia militar de Colombia. La noticia fue confirmada por el Hospital Militar.