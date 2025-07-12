CANAL RCN
Internacional

Jóvenes fueron detenidos por lanzar comida a la vitrina que protege las joyas de la corona británica: ¿por qué lo hacían?

Por los hechos, la Torre de Londres fue totalmente evacuada para avanzar con la investigación.

La corona del Estado Imperial
La corona del Estado Imperial, simbolo de la realeza britanica / Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 07 de 2025
09:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la Torre de Londres, uno de los espacios más vigilados del Reino Unido, se registró una protesta por parte de jóvenes que hicieron evacuar por completo el lugar.

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico
RELACIONADO

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

Allí, reposan las joyas de la Corona, especialmente la Corona Imperial, las cuales permanecen detrás de una vitrina reforzada diseñada para soportar impactos y proteger piezas de alto valor histórico y simbólico.

Jóvenes lanzaron comida a la vitrina que protege las joyas de la corona británica

La policía confirmó que cuatro personas fueron detenidas el sábado, tras un acto que calificó como “daños criminales” dentro de la Torre de Londres.

El incidente se produjo cuando los agentes recibieron un aviso urgente sobre una intervención directa contra la vitrina que protege la Corona Imperial, pieza insignia de las joyas reales.

De acuerdo con las autoridades, dos personas abandonaron la zona inmediatamente después de la acción, pero finalmente cuatro individuos terminaron capturados y arrestados.

¿Quiénes fueron los jóvenes que atentaron contra las joyas de la corona británica?

La intervención fue reivindicada por el grupo de desobediencia civil Take Back Power, que publicó un video en X mostrando el momento en el que sus participantes arrojan crema inglesa y pastel contra la vitrina protectora.

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen
RELACIONADO

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen

En el registro, una de las mujeres extrae de su bolso un recipiente con pastel de manzana y lo estrella contra el vidrio reforzado, mientras otro manifestante vacía crema inglesa sobre la superficie.

Los involucrados vestían camisetas con el nombre del movimiento y lanzaron mensajes en los que afirmaron que “la democracia se derrumbó”, insistiendo en que su objetivo era “retomar el poder”.

En sus consignas también exigen la creación de una Asamblea ciudadana con capacidad, según dijeron, de “imponer impuestos a las grandes fortunas y reparar a Gran Bretaña”.

¿Qué pasó finalmente?

Por los hechos, la policía mantuvo acordonada la zona mientras los investigadores revisaban el estado de la vitrina y recopilaban evidencia audiovisual.

Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá
RELACIONADO

Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

Aunque la Corona no resultó dañada, sí se mencionó que las acciones de Take Back Power evocan los métodos utilizados por colectivos como Just Stop Oil, cuyos integrantes lanzaron sopa contra la obra Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Tres muertos en explosión de ‘carro bomba’ en México: uno de ellos era su conductor

Donald Trump

Exembajador de EE. UU. aclara si Trump podría ordenar un ataque terrestre en Colombia

Venezuela

Murió exgobernador venezolano en el Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Accidente de tránsito enluta a Junior de Barranquilla: falleció la madre de Guillermo Celis

El futbolista compartió un sentido mensaje tras el fallecimiento de su madre biológica a causa de un accidente de tránsito.

Shakira

La tremenda 'mechoneada' que le pegaron a Shakira en uno de sus conciertos: video

La escena ocurrió en el estadio Centenario de Montevideo y quedó registrada en video, generando múltiples reacciones entre los seguidores

Finanzas personales

El plazo máximo que una persona fallecida puede permanecer como propietaria de un inmueble

Liga BetPlay

¿Quién va a ser el segundo finalista de la Liga BetPlay, según la Inteligencia Artificial?

Alimentos

Pilas: estos son los principales riesgos de mezclar comida con licor en navidad