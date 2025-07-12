Jóvenes fueron detenidos por lanzar comida a la vitrina que protege las joyas de la corona británica: ¿por qué lo hacían?

En la Torre de Londres, uno de los espacios más vigilados del Reino Unido, se registró una protesta por parte de jóvenes que hicieron evacuar por completo el lugar.

RELACIONADO Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

Allí, reposan las joyas de la Corona, especialmente la Corona Imperial, las cuales permanecen detrás de una vitrina reforzada diseñada para soportar impactos y proteger piezas de alto valor histórico y simbólico.

Jóvenes lanzaron comida a la vitrina que protege las joyas de la corona británica

La policía confirmó que cuatro personas fueron detenidas el sábado, tras un acto que calificó como “daños criminales” dentro de la Torre de Londres.

El incidente se produjo cuando los agentes recibieron un aviso urgente sobre una intervención directa contra la vitrina que protege la Corona Imperial, pieza insignia de las joyas reales.

De acuerdo con las autoridades, dos personas abandonaron la zona inmediatamente después de la acción, pero finalmente cuatro individuos terminaron capturados y arrestados.

¿Quiénes fueron los jóvenes que atentaron contra las joyas de la corona británica?

La intervención fue reivindicada por el grupo de desobediencia civil Take Back Power, que publicó un video en X mostrando el momento en el que sus participantes arrojan crema inglesa y pastel contra la vitrina protectora.

En el registro, una de las mujeres extrae de su bolso un recipiente con pastel de manzana y lo estrella contra el vidrio reforzado, mientras otro manifestante vacía crema inglesa sobre la superficie.

Los involucrados vestían camisetas con el nombre del movimiento y lanzaron mensajes en los que afirmaron que “la democracia se derrumbó”, insistiendo en que su objetivo era “retomar el poder”.

En sus consignas también exigen la creación de una Asamblea ciudadana con capacidad, según dijeron, de “imponer impuestos a las grandes fortunas y reparar a Gran Bretaña”.

¿Qué pasó finalmente?

Por los hechos, la policía mantuvo acordonada la zona mientras los investigadores revisaban el estado de la vitrina y recopilaban evidencia audiovisual.

RELACIONADO Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

Aunque la Corona no resultó dañada, sí se mencionó que las acciones de Take Back Power evocan los métodos utilizados por colectivos como Just Stop Oil, cuyos integrantes lanzaron sopa contra la obra Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery.