Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 6 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 06 de 2025
09:26 p. m.
- Una motobomba explotó y generó un incendio en el parque de Balboa, Cauca. Según las autoridades, el reporte preliminar confirma que dos civiles resultaron heridos y que la detonación también dejó daños materiales, incluido un vehículo particular.
- El patrimonio negativo de las EPS intervenidas se ha disparado en los últimos tres años, acumulando pérdidas por 4,3 billones de pesos, una cifra que hoy asciende a 14,4 billones.
- Banda ofrecía visas laborales falsas y hasta supuestos pases para el Mundial 2026