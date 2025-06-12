CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 6 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
09:26 p. m.
  • Una motobomba explotó y generó un incendio en el parque de Balboa, Cauca. Según las autoridades, el reporte preliminar confirma que dos civiles resultaron heridos y que la detonación también dejó daños materiales, incluido un vehículo particular.
  • El patrimonio negativo de las EPS intervenidas se ha disparado en los últimos tres años, acumulando pérdidas por 4,3 billones de pesos, una cifra que hoy asciende a 14,4 billones.
  • Banda ofrecía visas laborales falsas y hasta supuestos pases para el Mundial 2026
