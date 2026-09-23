Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 23 de septiembre de 2026

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septiembre 23 de 2026
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  • Santa Marta permanece con presencia de la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército en una ofensiva que busca contener acciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
  • Desde Barranquilla varias empresas decidieron suspender temporalmente sus rutas hacia la capital de Magdalena, debido a las alteraciones del orden público.
  • En Boyacá sigue la lucha cotra el fuego y las comunidades piden subir la recompensa para esclarecer cómo iniciaron los incendios forestales que afectaron miles de hectáreas de vegetación.
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