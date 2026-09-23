Acordeonero colombiano sufrió un infarto: este es su estado de salud

En los últimos días, un acordeonero colombiano informó que sufrió un infarto mientras se movilizaba en su bicicleta.

Se trata de Sergio 'Checho' Camargo, que fue 'Rey Vallenato Aficionado 2021' y cuenta con más de 16.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Este acordeonero actualmente hace parte de la agrupación 'Los Martinoz' y también ha trabajado con artistas como Karen Lizarazo y 'Pillao' Rodríguez.

Así se confirmó el estado de salud de Sergio 'Checho' Camargo, el acordeonero colombiano

A través de su cuenta de Instagram, el Festival La Perla del Norte planteó que el estado de salud del acordeonero Sergio Camargo es delicado y le deseó una pronta recuperación.

"El Festival La Perla del Norte se une en oración por la pronta recuperación de nuestro 'Rey Vallenato Aficionado 2021', Sergio 'Checho' Camargo. Hoy elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda fortaleza, salud y una pronta recuperación tras el difícil momento de salud que atraviesa", se planteó.

"Desde la organización, la junta directiva y toda la familia del Festival, enviamos un mensaje de solidaridad y apoyo a 'Checho' y a sus seres queridos, con la esperanza de verlo muy pronto nuevamente haciendo vibrar su acordeón", se añadió.

Estas han sido las reacciones tras el infarto que sufrió el acordeonero Sergio Camargo

Después del comunicado del Festival La Perla del Norte, los internautas se solidarizaron con el acordeonero.

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"Mucha fortaleza, hermano querido", "mil bendiciones", "todo va a estar bien", "la sangre de Dios está contigo", "Dios tiene el control", "la Virgen te bendiga siempre", "ánimo", "de esta sales", "vamos para adelante" y "estamos atentos a tu situación", han sido algunas de las reacciones.