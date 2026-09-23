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Presidente de Irán responde a Trump a su paso por la ONU ¿Qué dijo sobre Ormuz?

El día anterior, el presidente estadounidense dijo haber considerado “aniquilar” a Irán durante la guerra.

Foto: AFP
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AFP

septiembre 23 de 2026
02:10 p. m.
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El estrecho de Ormuz no será un corredor libre para quienes ataquen a Irán, advirtió Masud Pezeshkian, presidente del país, durante su intervención en la Asamblea General de de las Naciones Unidas.

En su primer discurso en Manhattan desde el estallido de las hostilidades bélicas con Washington y Tel Aviv en febrero de 2026, el mandatario iraní lanzó un mensaje contundente al jefe de Estado norteamericano, sosteniendo que la resistencia de su nación se fortalecerá ante cualquier chantaje o sanción y garantizando que jamás inclinarán la cabeza.

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¿Qué dijo Trump un día antes en la ONU?

Las declaraciones de Pezeshkian se producen en respuesta a las contundentes palabras de Trump día anterior desde ese mismo podio, donde admitió evaluar la "aniquilación" de la nación islámica, aunque en la misma alocución valoró positivamente que ambas partes retomaran el diálogo.

No obstante, el líder iraní prefirió omitir cualquier referencia a las conversaciones paralelas desplegadas en Nueva York para destrabar el enfrentamiento armado.

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Pezeshkian acusa a Washington de terrorismo

La tensión entre ambos gobiernos sumó otro capítulo de reproches cuando Pezeshkian tildó a la administración estadounidense de "terrorista", responsabilizándola por la muerte del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en los compases iniciales de la contienda.

La sola presencia de la delegación del país persa en el corazón de Nueva York estuvo rodeada de incertidumbre hasta el último momento por cuenta de las restricciones migratorias. Aunque la Casa Blanca finalmente autorizó la entrada de Pezeshkian, optó por negar el visado a un grupo de integrantes de su equipo de trabajo.

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