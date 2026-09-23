"Me genera mucha frustración y molestia": Referente de Santa Fe femenino sobre uso de El Campín

Este martes 23 de septiembre, por la final de ida de la Liga Femenina BetPlay, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentarán en el estadio La Independencia de Tunja. El partido se jugará en la capital de Boyacá debido a que el estadio El Campín no está disponible por el montaje para el concierto de BTS que será el 2 y 3 de octubre.

Durante las últimas horas, hubo un cruce de comunicados entre Santa Fe, Dimayor y Sencia, en donde cada una de las entidades dio sus explicaciones y puntos de vista sobre el préstamo del estadio de los bogotanos para eventos deportivos y culturales; el club ‘cardenal’ y Dimayor sostuvieron que no tenían conocimiento de que el escenario no estaría disponible para la fecha del partido, mientras Sencia insistió en que los clubes ya tenían la programación de conciertos y la habían aceptado.

Carta de Daniela Garavito sobre el uso de El Campín

A raíz de la polémica que se generó por el uso de El Campín, Daniela Garavito, una de las figuras y referentes del plantel profesional de Santa Fe, se pronunció al respecto y manifestó su inconformidad con la situación ante un partido tan importante: “Se trata de entender que detrás de una final hay meses de trabajo, sacrificio, sueños y miles de personas que siguen y apoyan este deporte”, expresó la futbolista a través de su Instagram.

Además, insistió en la importancia que tiene seguir apoyando al fútbol femenino, que sigue estando en constante crecimiento: “Las mujeres también merecemos escenarios, visibilidad, planificación y respeto para los momentos importantes de nuestra competencia”, escribió Garavito.

Independiente Santa Fe dispuso buses para los abonados que quieran viajar a Tunja

Después de conocerse oficialmente la sede de la final, Independiente Santa Fe informó que dispondría de 10 buses gratuitos para que los abonados interesados en asistir a la final acompañen a las ‘leonas’; son 300 cupos disponibles y, adicional, la boleta para ingresar al estadio tampoco tendrá ningún costo tanto para abonados como para hinchada en general.