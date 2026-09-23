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Bogotá estrenó deprimido peatonal en la calle 13 con avenida 68

Así quedó el deprimido peatonal de la calle 13 con avenida 68 en Bogotá.

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Fotos: capturas pantalla X IDU

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
02:48 p. m.
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Bogotá ya tiene habilitado el deprimido peatonal de la calle 13 con avenida 68, una estructura que ya permite a los peatones cruzar de manera subterránea entre los dos costados de la avenida y que estará conectada con la futura estación de TransMilenio del sector.

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La infraestructura hace parte del grupo 4 de la troncal de la avenida 68 y busca cambiar la forma en que los peatones atraviesan uno de los puntos intervenidos por esta megaobra de movilidad.

¿Cómo quedó el deprimido peatonal de la calle 13?

El nuevo paso permite realizar el cruce de la avenida 68 por debajo de la vía, conectando los costados oriental y occidental. Con su entrada en operación también se elimina el cruce peatonal semafórico que funcionaba en esta intersección.

La obra fue diseñada para ofrecer un recorrido más seguro a los peatones y facilitar su conexión con el sistema de transporte público que se construye en este corredor.

El paso subterráneo cuenta con dos plazoletas y dos accesos. La estructura tendrá circulación cubierta para quienes utilicen este recorrido.

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Además de facilitar el desplazamiento de los peatones, la eliminación del cruce semafórico busca mejorar los tiempos de desplazamiento vehicular sobre la avenida 68.

¿Qué relación tiene este deprimido con TransMilenio?

Uno de los objetivos principales del deprimido es conectar el flujo peatonal con la futura estación de TransMilenio de la calle 13. Esta infraestructura hace parte de las obras que buscan integrar el corredor de la avenida 68 con el sistema de transporte masivo.

El grupo 4 de la avenida 68 comprende el tramo entre la calle 13 y la avenida La Esperanza. El proyecto incluye cerca de 1,96 kilómetros de corredor vial, 1,46 kilómetros de ciclorruta, tres estaciones de TransMilenio, dos puentes peatonales y un deprimido, además de espacio público y zonas verdes.

La habilitación del paso peatonal llega mientras continúan las obras del corredor completo de la avenida 68.

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Con el nuevo deprimido, los peatones ya pueden utilizar esta conexión en la calle 13, mientras avanzan los trabajos que permitirán completar la transformación de este corredor estratégico de Bogotá.

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