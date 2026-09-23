Dólar sorprendió con fuerte subida en Colombia: así cerró este 23 de septiembre

El dólar volvió a ganar terreno en Colombia durante la jornada de este miércoles 23 de septiembre de 2026.

La moneda estadounidense terminó negociándose considerablemente por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día y llegó a superar momentáneamente la barrera de los $3.300.

¿En cuánto cerró el dólar hoy, 23 de septiembre?

Al cierre de las negociaciones, el dólar se ubicó en un precio promedio de $3.263,95, lo que representó una diferencia al alza de $55,29 frente a la TRM del miércoles, establecida en $3.208,66.

La jornada también estuvo marcada por un amplio rango de negociación. La divisa estadounidense registró un precio mínimo de $3.215 y alcanzó un máximo de $3.317.

De acuerdo con el balance de la sesión, se realizaron 2.167 transacciones por un monto aproximado de US$1.561 millones.

El comportamiento llamó especialmente la atención porque el precio máximo registrado durante las operaciones estuvo más de $100 por encima del mínimo del día, reflejando los movimientos que tuvo la moneda durante la sesión.

Así se ha comportado la TRM del dólar en Colombia

La TRM vigente para este miércoles 23 de septiembre fue de $3.208,66, un incremento de $16,13 frente al valor registrado el día anterior, equivalente a una variación de 0,51 %.

Este valor representó, además, el nivel más alto de la TRM en más de tres semanas, desde el pasado 1 de septiembre.

Al ampliar la comparación, la tasa aumentó $108,21 (3,49 %) frente al mismo día de la semana anterior y subió $160,54 (5,27 %) respecto al 23 de agosto.

Sin embargo, la fotografía cambia al revisar periodos más extensos. Frente al comienzo de 2026, la TRM todavía presenta una disminución de $548,42, equivalente al 14,6 %.

La diferencia es aún mayor en la comparación anual, pues frente al mismo día de 2025, el valor es $643,50 menor, una reducción del 16,7 %. Así, pese al fuerte avance de este miércoles, el dólar continúa por debajo de los niveles observados un año atrás.