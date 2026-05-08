CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 5 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
03:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Esta es la delegación de EE. UU. que vendrá a la posesión de Abelardo: ¿Estará Trump?
  • ¿Por qué el primer acto de Abelardo de la Espriella como presidente será un consejo de seguridad?
  • Lanzan alerta por el "Súper Niño" en Colombia: advierten incendios, sequías y escasez de agua
  • Tres hombres fueron vistos justo cuando transportaban un cadáver envuelto en una hamaca en Bogotá: ¿qué paso?
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Mañana Express miércoles 5 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 4 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 4 de agosto de 2026

Otras Noticias

Colombianos en el exterior

¡Qué riflazo! Nelson Deossa le marcó un golazo al Arsenal: vea la anotación

Nelson Deossa se robó el show con un misil ante Arsenal: vea el golazo del colombiano.

Estados Unidos

Esta es la delegación de EE. UU. que vendrá a la posesión de Abelardo: ¿Estará Trump?

Estados Unidos estará presente en la ceremonia con una robusta delegación.

Asesinatos en Colombia

Tres hombres fueron vistos justo cuando transportaban un cadáver envuelto en una hamaca en Bogotá: ¿qué paso?

EPS

Caos en la Nueva EPS: 25 hospitales de Antioquia suspenden atención no urgente para sus afiliados

Impuestos

Subirá el Impuesto Predial en Bogotá: Quiénes pagarán más y qué excepciones tendrá la propuesta de Galán