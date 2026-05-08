Esta es la delegación de EE. UU. que vendrá a la posesión de Abelardo: ¿Estará Trump?
Estados Unidos estará presente en la ceremonia con una robusta delegación.
Noticias RCN
03:41 p. m.
Este miércoles 5 de agosto, se conoció la lista con la delegación de Estados Unidos que asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la cual se llevará a cabo en Cali este viernes 7 de agosto.
Se están ultimando detalles para la ceremonia que se realizará en la arena USC de la Universidad Santiago de Cali. De la Espriella tomará posesión como el presidente de la República para el periodo constitucional de 2026 a 2030.
Presidentes confirmados que vendrán a la posesión
Para que Cali quedara como el sitio de la posesión, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la proposición con la que se solicitaba el traslado de la sesión del 7 de agosto para la capital vallecaucana.
De la Espriella había asegurado que no quería que la ceremonia fuera en el Capitolio Nacional, sino en un sitio para honrar a las FF. MM.: una guarnición militar. Al final, no se pudo en una unidad de estas, pero sí se autorizó que fuera en Cali.
Hasta el momento, son varios los presidentes y figuras internacionales que confirmaron su asistencia: el rey Felipe VI (España), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile), Laura Fernández Delgado (Costa Rica), entre otros.
Trump no estará en la posesión
La Casa Blanca dio a conocer hace pocas horas la delegación que escogió el presidente Donald Trump para que vaya en representación de Estados Unidos:
- Fiscal general en funciones Todd Blanche.
- Hugo Guevara: encargado de negocios de la embajada en Bogotá.
- Mario Díaz – Balart: presidente del subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes.
- Sara Carter: directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.
- Terrance C. Cole: administrador de la Administración para el Control de Drogas.
- Cliff Sims: asesor de seguridad nacional del vicepresidente.
- Viviana Bovo: subsecretaria adjunta principal en funciones de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
- Joseph M. Humire: subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, del Departamento de Guerra.
- Kristopher D. Jarvis: jefe de Operaciones Internacionales del Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan, del Departamento de Justicia.