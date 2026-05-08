Esta es la delegación de EE. UU. que vendrá a la posesión de Abelardo: ¿Estará Trump?

Este miércoles 5 de agosto, se conoció la lista con la delegación de Estados Unidos que asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la cual se llevará a cabo en Cali este viernes 7 de agosto.

Se están ultimando detalles para la ceremonia que se realizará en la arena USC de la Universidad Santiago de Cali. De la Espriella tomará posesión como el presidente de la República para el periodo constitucional de 2026 a 2030.

Presidentes confirmados que vendrán a la posesión

Para que Cali quedara como el sitio de la posesión, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la proposición con la que se solicitaba el traslado de la sesión del 7 de agosto para la capital vallecaucana.

De la Espriella había asegurado que no quería que la ceremonia fuera en el Capitolio Nacional, sino en un sitio para honrar a las FF. MM.: una guarnición militar. Al final, no se pudo en una unidad de estas, pero sí se autorizó que fuera en Cali.

Hasta el momento, son varios los presidentes y figuras internacionales que confirmaron su asistencia: el rey Felipe VI (España), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile), Laura Fernández Delgado (Costa Rica), entre otros.

Trump no estará en la posesión

La Casa Blanca dio a conocer hace pocas horas la delegación que escogió el presidente Donald Trump para que vaya en representación de Estados Unidos: