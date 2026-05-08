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¡Qué riflazo! Nelson Deossa le marcó un golazo al Arsenal: vea la anotación

Nelson Deossa se robó el show con un misil ante Arsenal: vea el golazo del colombiano.

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Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
03:50 p. m.
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Nelson Deossa volvió a demostrar su potencia con un espectacular gol de media distancia en el amistoso entre Real Betis y Arsenal. El colombiano fue una de las figuras del compromiso disputado este miércoles en Irlanda.

¿Cómo fue el golazo de Nelson Deossa contra Arsenal?

La pretemporada europea sigue dejando actuaciones destacadas de futbolistas colombianos y esta vez el protagonista fue Nelson Deossa. El mediocampista del Real Betis marcó un auténtico golazo frente al Arsenal, confirmando que una de sus principales armas sigue siendo el potente remate desde fuera del área.

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La acción llegó sobre el minuto 26 del primer tiempo. Deossa recibió un balón suelto a varios metros del arco, controló con rapidez y, sin pensarlo dos veces, sacó un zurdazo de gran potencia que dejó sin opciones al arquero español Kepa Arrizabalaga.

El disparo se clavó en la portería de los 'Gunners' y significó el 1-2 parcial para el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, desatando la celebración de sus compañeros y los aplausos de los aficionados presentes en el estadio.

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La anotación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde hinchas del Betis y seguidores del fútbol colombiano destacaron la calidad técnica del volante y la potencia de su remate.

Deossa una de las figuras del Betis

Más allá del gol, Nelson Deossa tuvo una destacada actuación durante la primera parte del encuentro. El colombiano mostró personalidad para manejar el balón en la mitad del campo, participó en la construcción ofensiva y fue uno de los jugadores más influyentes del Betis.

Su capacidad para romper líneas, recuperar balones y sorprender con remates de media distancia volvió a ser un recurso clave para el equipo español, que encontró en el colombiano una solución constante cuando el Arsenal presionó la salida.

El tanto también representa un impulso importante para Deossa en plena preparación de cara a la nueva temporada, en la que buscará consolidarse como una pieza importante dentro del esquema del Real Betis.

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Con actuaciones como la de este miércoles, el mediocampista colombiano sigue enviando un mensaje claro al cuerpo técnico y a la afición: está listo para asumir un papel protagónico y pelear por un lugar en el once titular durante la campaña oficial.

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