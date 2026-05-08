Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 4 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 05 de 2026
12:15 a. m.
12:15 a. m.
- Fiscalía imputó cargos a alias Calarcá, cabecilla de una facción de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en al menos 10 delitos cometidos entre 2022 y 2026 cuando era gestor de paz.
- Alejando Barrera será el nuevo director de la Policía Nacional. El general en retiro será reinttegrado a la institución.
- Un bus escolar con 20 estudiantes se accidentó en zona rural de Apartadó dejando a almenos 7 menores heridos de gravedad. Se habla de una posible falla mecánica.