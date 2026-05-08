Subirá el Impuesto Predial en Bogotá: Quiénes pagarán más y qué excepciones tendrá la propuesta de Galán

La Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, radicó ante el Concejo Distrital un nuevo proyecto de reforma tributaria que busca recaudar hasta $1,3 billones de pesos. El eje central de esta propuesta es un incremento directo y una reorganización de los cobros en el Impuesto Predial Unificado a través de la creación de una sobretasa específica y el aumento de tarifas básicas para predios de alto valor.

La medida busca financiar la transición hacia un sistema de alumbrado público inteligente, además de proyectos de infraestructura y seguridad.

De ser aprobada en el Cabildo Distrital, la iniciativa impactará a aproximadamente 870.000 predios en la capital, lo que equivale al 38,6 % del total registrado en la ciudad.

Así funcionará el incremento del impuesto en Bogotá

El proyecto de acuerdo contempla una sobretasa destinada al alumbrado público con un esquema de tarifas diferenciadas según el estrato socioeconómico y el uso del inmueble:

Predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 : Pagarán una tarifa del 0,4 por mil. De acuerdo con las proyecciones financieras del Distrito, esto se traducirá en incrementos promedio anuales de $133.051 para estrato 4 (aproximadamente $11.000 mensuales), $227.214 para estrato 5 ($19.000 mensuales) y $348.162 para estrato 6 (cerca de $29.000 a $30.000 mensuales).

: Pagarán una tarifa del 0,4 por mil. De acuerdo con las proyecciones financieras del Distrito, esto se traducirá en incrementos promedio anuales de $133.051 para estrato 4 (aproximadamente $11.000 mensuales), $227.214 para estrato 5 ($19.000 mensuales) y $348.162 para estrato 6 (cerca de $29.000 a $30.000 mensuales). Estratos 1, 2 y 3: Estarán exentos del pago de la sobretasa, a excepción de aquellas propiedades cuyo avalúo catastral supere las 20.000 UVT.

Estarán exentos del pago de la sobretasa, a excepción de aquellas propiedades cuyo avalúo catastral supere las 20.000 UVT. Predios no residenciales y comerciales: El impacto afectará al 98 % del sector productivo. Las tarifas serán del 1 por mil para inmuebles comerciales, industriales y financieros, traduciéndose en sobrecostos anuales promedio de $807.569 para locales comerciales y más de $1,6 millones para industrias.

El impacto afectará al 98 % del sector productivo. Las tarifas serán del 1 por mil para inmuebles comerciales, industriales y financieros, traduciéndose en sobrecostos anuales promedio de $807.569 para locales comerciales y más de $1,6 millones para industrias. Lotes y predios dotacionales: Tendrán cobros del 0,9 por mil, con proyecciones de hasta $2,4 millones promedio anual en uso dotacional.

Adicionalmente, para los inmuebles de uso residencial considerados de muy alto valor, las tarifas milimétricas básicas sufrirán un alza progresiva, pasando de 12,3 a 13,1 por mil para predios valorados entre $3.188 millones y $4.411 millones, y hasta 13,9 por mil para propiedades cuyo valor supere esa cifra.

Las razones detrás de este incremento en el impuesto para 2027

La administración de Galán justifica el proyecto argumentando la necesidad de actualizar la infraestructura técnica de la ciudad. Según la Secretaría de Hacienda, los fondos recaudados permitirán implementar luminarias LED, sistemas de telegestión e integrar sensores de Internet de las Cosas (IoT) orientados a fortalecer la movilidad y la seguridad ciudadana mediante análisis de datos en tiempo real.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia política y sectorial. Desde diversos sectores del Concejo y representantes a la Cámara por Bogotá se ha calificado la iniciativa como una "reforma tributaria encubierta" que incrementa la presión fiscal en medio de la desaceleración económica.

Diversos concejales exigen a la Alcaldía buscar alternativas de austeridad, reducir el gasto público ineficiente y aumentar la efectividad del recaudo actual antes de cargar nuevos gravámenes a los ciudadanos y comerciantes.

Se proyecta que los debates de ponencias y votación en las comisiones del Concejo comiencen en las próximas semanas, escenario donde también se discutirán esquemas de alivios para deudores morosos del distrito.