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Tres hombres fueron vistos justo cuando transportaban un cadáver envuelto en una hamaca en Bogotá: ¿qué paso?

Según las autoridades, los sospechosos dispararon contra los uniformados para intentar escapar.

Capturados en Bogotá transportando un cadáver
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
03:39 p. m.
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Un operativo de la Policía en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, terminó con una persecución, un intercambio de disparos y la captura de tres hombres señalados de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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El procedimiento comenzó luego de que habitantes del sector alertaran sobre detonaciones. Lo que encontraron los uniformados al llegar al lugar dio un giro inesperado al caso.

¿Qué encontraron los policías al llegar al lugar?

Los hechos ocurrieron en el sector de la invasión Tocaimita, en el barrio Chapinerito, localidad de Usme.

Mientras realizaban labores de prevención y control, uniformados de la estación de Policía fueron alertados por la comunidad sobre varios disparos que se escuchaban en la zona.

Los policías acudieron de inmediato al sitio y, al llegar, encontraron una escena que llamó su atención: varios hombres transportaban en una hamaca el cuerpo sin vida de una persona.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

¿Cómo terminó el procedimiento en una balacera?

Según la Policía, cuando los hombres que llevaban el cuerpo notaron la presencia de los uniformados, presuntamente reaccionaron disparándoles con armas de fuego para intentar escapar.

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Ante la agresión, los policías hicieron uso de sus armas de dotación para responder al ataque e iniciar la persecución de los sospechosos.

La huida se extendió por una zona montañosa del sector, donde, de acuerdo con las autoridades, los presuntos delincuentes intentaron deshacerse de las armas utilizadas arrojándolas entre la maleza.

Pese a ello, los uniformados lograron recuperar dos armas de fuego y capturar a los tres hombres.

¿Quiénes son los capturados?

Los tres detenidos fueron capturados en flagrancia por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

Tras las verificaciones realizadas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la Policía estableció que los capturados registraban un amplio historial de anotaciones judiciales por diferentes delitos.

Entre los antecedentes figuran investigaciones por homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar.

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Una vez finalizado el operativo, los tres capturados, junto con las dos armas de fuego incautadas, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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