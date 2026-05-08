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Caos en la Nueva EPS: 25 hospitales de Antioquia suspenden atención no urgente para sus afiliados

La medida afecta a dos millones de afiliados en el departamento, donde solo 20 de cada 100 pacientes logran acceder a servicios de salud.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
03:02 p. m.
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La crisis de la salud en Antioquia alcanzó un punto crítico tras la decisión de 25 hospitales públicos del departamento de suspender, a partir de este 5 de agosto, la atención de servicios no urgentes a pacientes afiliados a la Nueva EPS.

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La medida responde a una deuda que supera los $450.000 millones por parte de la entidad de salud, actualmente intervenida por el Gobierno Nacional.

Frente a esta situación, la Gobernación de Antioquia emitió un llamado urgente:

Hacemos un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Nueva EPS para que tomen las medidas necesarias que garanticen el flujo de recursos a estas instituciones y se pueda normalizar la prestación de servicios de salud a todos los usuarios de la Nueva EPS.

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Afiliados a la Nueva EPS sin atención en hospitales

El panorama es especialmente complejo para los dos millones de afiliados a la Nuena EPS en Antioquia. Según la Secretaría de Salud departamental, solamente 20 de cada 100 pacientes están siendo atendidos, lo que significa que un alto porcentaje de la población no está accediendo a los servicios de salud necesarios.

En las sedes de la EPS ubicadas en el centro de Medellín y otros puntos del departamento, los afiliados enfrentan largas filas desde la noche anterior, falta de sistema para asignación de citas y ausencia total de medicamentos.

Los hospitales públicos exigen que la Nueva EPS se ponga al día lo más pronto posible para garantizar la atención de los pacientes y evitar el colapso definitivo del sistema de salud en la región.

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El drama de los pacientes de la Nueva EPS en Antioquia

En las sedes de la Nueva EPS en Medellín, la situación es crítica. Pacientes como Omar Ceballos describieron las dificultades a las que se enfrentan en el servicio de salud:

Hay gente que viene desde las 8:00 de la noche a hacer filas acá, ya cuando va uno a que le den el medicamento, si le dan pendiente, lo dejan pasar los 30 días y después no le reconocen a uno eso.

La falta de medicamentos es especialmente grave para pacientes con enfermedades crónicas. Una afiliada con hipertensión explicó: "Desde el año pasado cuando estaba en la farmacia de Colsubsidio no volvieron a entregar para la hipertensión. Eso me toca comprarlas, eso es alrededor de $40.000".

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