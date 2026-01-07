CANAL RCN
Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 7 de enero de 2026

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 7 de enero.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 7 de enero de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
09:22 p. m.
Los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta siguen siendo una de las citas más esperadas por miles de apostadores en Colombia.

Este miércoles 7 de enero de 2026, los tres sorteos se realizaron con normalidad y ya se conocen los resultados oficiales de la jornada.

Como es habitual, los jugadores revisan con atención cada número y serie, ya que una coincidencia puede significar un premio importante.

Resultados de la Lotería de Manizales 7 de enero de 2026

En el sorteo de la Lotería de Manizales, correspondiente a este miércoles 7 de enero de 2026, el número ganador del premio mayor fue XXXX, con serie XXX.

Este resultado define al nuevo ganador del premio principal, uno de los más atractivos entre las loterías tradicionales del país.

Además del premio mayor, la Lotería de Manizales entregó varios premios secos, que también representan una oportunidad para los apostadores que acertaron combinaciones parciales.

Como siempre, se recomienda revisar el plan de premios completo para confirmar si su número fue favorecido en alguna de estas categorías.

Resultados de las loterías del Valle y Meta hoy

Por su parte, la Lotería del Valle también realizó su sorteo semanal este miércoles. El número ganador del premio mayor fue XXXX, con serie XXX, resultado que ya fue publicado por los canales oficiales del juego.

En cuanto a la Lotería del Meta, el sorteo dejó como ganador del premio mayor al número XXXX, con serie XXX, cerrando así la jornada de loterías del miércoles en Colombia.

Las autoridades recuerdan que los premios deben reclamarse en los puntos autorizados, presentando el billete original y un documento de identidad. También es importante tener en cuenta los plazos establecidos para no perder el derecho al cobro.

Si participó en alguno de estos sorteos del 7 de enero de 2026, revise con calma sus números. La suerte puede estar más cerca de lo que imagina.

