Estados Unidos abandona más de 60 organizaciones internacionales: la mitad están relacionadas con la ONU

Como parte de su política “Estados Unidos primero", la administración Trump dará la espalda a 66 organizaciones internacionales tras la firma de un decreto presidencial que marca una de las retiradas multilaterales más amplias impulsadas por Washington en décadas.

La decisión fue adoptada el miércoles, 7 de enero, por el presidente y confirmada por la Casa Blanca, que justificó la medida al afirmar que esos organismos “ya no sirven a los intereses” nacionales.

Según informó el Ejecutivo en un comunicado difundido en X, la orden abarca 31 entidades vinculadas a Naciones Unidas y otras 35 que no forman parte del sistema de la ONU, aunque el documento no detalla cuáles son.

Organizaciones que buscan mitigar el cambio climático entre las principales afectadas:

Entre las salidas más relevantes figura el abandono de pilares centrales de la gobernanza climática global. La Casa Blanca precisó que el país se retirará de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado que sustenta los principales acuerdos internacionales en la materia, así como del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que mira de cerca la ciencia del calentamiento global.

La postura del mandatario frente al cambio climático ha sido constante. Trump, que ha respaldado de forma explícita a la industria de los combustibles fósiles, ha cuestionado el consenso científico sobre el calentamiento global y llegó a calificar la ciencia del clima como un “engaño” durante una cumbre de alto nivel de la ONU celebrada en septiembre pasado.

Una política adoptada desde su primer mandato:

No es la primera vez que su administración rompe con instancias multilaterales. Al igual que en su primer mandato, Trump revirtió la decisión del Gobierno Biden y decidió sacar, nuevamente, a los Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

A estas decisiones se suma un recorte generalizado de la ayuda exterior estadounidense, una medida que afectó de manera directa a los presupuestos de varias agencias de la ONU. Obligando a reducir sus acciones en terreno a organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).