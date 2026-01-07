La crisis del sistema de salud en Colombia continúa profundizándose y dejando al descubierto el drama cotidiano que viven miles de usuarios de la intervenida Nueva EPS.

La falta de medicamentos, las demoras prolongadas y la incertidumbre frente a la continuidad de los tratamientos se han convertido en una constante para pacientes y cuidadores, quienes desde hace meses enfrentan un escenario marcado por el desgaste físico, emocional y económico.

Noticias RCN ha venido acompañando de manera permanente a los usuarios afectados, documentando historias que se repiten en distintas regiones del país.

Así es la situación que viven los pacientes por la falta de medicamentos en Tunja

En Tunja, la situación se vive con especial crudeza. En la madrugada, cuando el frío se intensifica y la ciudad aún duerme, usuarios de Nueva EPS se concentran en los andenes frente a las farmacias con la esperanza de recibir los medicamentos que les han sido formulados.

El cansancio, el sueño y las bajas temperaturas no impiden que decenas de personas esperen durante horas, aun sin tener certeza de que los fármacos estén disponibles.

No todos los pacientes pueden acudir personalmente. Muchos se encuentran en condiciones de salud que les impiden desplazarse, por lo que son sus familiares o cuidadores quienes asumen la tarea de hacer las filas, exponiéndose a jornadas extensas y a la frustración de recibir, una y otra vez, la misma respuesta: que no hay medicamentos.

Niña con epilepsia enfrenta convulsiones mientras Nueva EPS no entrega su medicamento

Uno de los casos que refleja esta situación es el de Jazmín Guerrero, madre de una joven de 23 años que desde hace 20 años sufre episodios epilépticos.

Según su relato, desde hace dos meses su hija no recibe el medicamento que necesita para controlar las convulsiones, un tratamiento que resulta crucial para evitar crisis que comprometan su salud.

Ante la falta de respuesta por parte del sistema, Jazmín se ha visto obligada a buscar alternativas para no dejar a su hija sin tratamiento, recurriendo a la ayuda de vecinos y personas cercanas, quienes le han prestado los medicamentos de manera temporal.

Jazmín Guerrero, mamá de paciente afectada:

Convulsiona, ella sufre de epilepsia entonces convulsiona, pues ahorita la he sucedido porque por ahí vecinos me han colaborado, me han prestado medicamentos, pero pues lo debo, o sea, toca devolver.

¿Qué medicamento es?

La motricina.

¿Cuál es la respuesta que le da acá la farmacia?

Me dicen que no lo hay.

La interrupción del tratamiento no solo representa un riesgo para la salud de su hija, sino también una carga adicional para la familia, que vive con la angustia permanente de no saber cuándo podrá acceder nuevamente a los medicamentos recetados.