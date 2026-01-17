Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 17 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 17 de 2026
03:11 p. m.
03:11 p. m.
- Crisis en el Catatumbo: El miedo silencia las aulas en el inicio del año escolar 2026
- Cifras rojas en el Catatumbo: 9.000 familias desplazadas por la violencia en esta zona del país.
- Las cuentas no tan claras de las campañas de Carolina Corcho e Iván Cepeda
- Guaviare bajo fuego: disidencias protagonizan enfrentamientos violentos que dejan varios muertos.