Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 17 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

enero 17 de 2026
  • Crisis en el Catatumbo: El miedo silencia las aulas en el inicio del año escolar 2026
  • Cifras rojas en el Catatumbo: 9.000 familias desplazadas por la violencia en esta zona del país.
  • Las cuentas no tan claras de las campañas de Carolina Corcho e Iván Cepeda
  • Guaviare bajo fuego: disidencias protagonizan enfrentamientos violentos que dejan varios muertos.
