Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 21 noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 21 de 2026
07:00 p. m.
07:00 p. m.
- Ofensiva Urano: fuerza pública intensifica golpe contra la minería ilegal que financia a grupos armados
- Preocupación en Ibagué por agresiones a agentes de tránsito: ya son 12 casos este año
- Capturan a 'Las Hienas', banda señalada de cometer violentos atracos en Medellín
- Familia de soldado secuestrado en Nariño completa 14 meses de angustia y pide pruebas de supervivencia