El actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek y al profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, falleció el 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

Casi tres semanas después de su muerte, se conocieron nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. La información fue publicada el 19 de noviembre por medios estadounidenses que tuvieron acceso a su certificado de defunción, obtenido inicialmente por el portal TMZ.

¿De qué murió Patrick Stewart, actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’?

El documento señala que el intérprete murió por un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. Estos datos precisan la información que había compartido su familia después de anunciar su fallecimiento.

El paro cardiopulmonar corresponde a la interrupción de la actividad del corazón y la respiración. Por su parte, el trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy está relacionado con una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las capacidades cognitivas y otras funciones del organismo.

La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad progresiva asociada con la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína en el cerebro. Puede afectar la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las capacidades motoras. Aunque comparte algunos síntomas con el alzhéimer, se trata de una condición diferente.

¿Cuándo y dónde murió Patrick Stewart?

Patrick Stewart murió el 28 de octubre de 2026 en su casa de Los Ángeles, California, a los 86 años. La noticia fue comunicada públicamente un día después por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que su entorno confirmó que estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus familiares.

Su popularidad mundial llegó especialmente por su interpretación de Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y de Charles Xavier, conocido como el profesor X, en la saga cinematográfica X-Men. Estos personajes lo convirtieron en una de las figuras reconocidas de la ciencia ficción y las adaptaciones de cómics.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.