Un sismo de magnitud 4,9 se registró este sábado 21 de noviembre de 2026 en Panamá, de acuerdo con el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la provincia de Veraguas, una zona que ha registrado varios eventos sísmicos durante los últimos días.

El organismo científico informó inicialmente que el temblor ocurrió a las 12:14 p. m., hora local, a 46 kilómetros al sur de Santiago, con una profundidad de 5 kilómetros. Sin embargo, después de revisar los datos, actualizó la ubicación a 44 kilómetros al sur de Santiago y la profundidad a 4 kilómetros. La magnitud se mantuvo en 4,9.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 4,9 en Panamá?

El epicentro del movimiento sísmico se localizó en la provincia de Veraguas, al sur de Santiago. Por su profundidad, el evento se clasifica como superficial, una característica que puede influir en la intensidad con la que se percibe el movimiento en las poblaciones cercanas.

El reporte del Instituto de Geociencias fue divulgado durante el mediodía de este sábado y posteriormente recogido por medios panameños como Telemetro y La Estrella de Panamá, los cuales señalaron que no hay reportes daños materiales ni personas heridas como consecuencia de este temblor.

¿Se han registrado temblores en Colombia este 21 de noviembre?

En el trascurso de la jornada de este sábado, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios movimientos telúricos en diferentes regiones del país, principalmente en la Mesa de los Santos en Santander y Chaparral, Tolima, donde suele temblar con regularidad.

El sismo de mayor magnitud fue sobre la 1:14 de la madrugada en Los Santos, con un registro de 2,8. Entre tanto, el más reciente fue a las 3:46 de la tarde con magnitud de 2,5 en el municipio de Chaparral con profundidad superficial.