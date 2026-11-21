El portero Jesús Owono volvió a aparecer públicamente el viernes 20 de noviembre, después de permanecer alejado de las cámaras tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. El guardameta del FC Andorra asistió al partido contra el Leganés, correspondiente a la jornada 15 de la segunda división española, en el que su equipo rindió homenaje al delantero del CD Tenerife.

La presencia del futbolista de Guinea Ecutorial llamó la atención porque fue su primera aparición pública desde el accidente ocurrido el pasado 2 de noviembre. En aquella jornada, una acción entre Owono y De Miguel terminó con el delantero hospitalizado. El jugador del Tenerife falleció el 3 de noviembre, un día después del incidente.

Según informó la Cadena SER, Owono estuvo en las tribunas del Nou Estadi de Encamp acompañado por futbolistas del Andorra que no fueron convocados para el encuentro. Desde allí siguió el compromiso de sus compañeros y participó en los actos de homenaje al atacante madrileño

¿Qué hizo Jesús Owono durante el homenaje a Jesús de Miguel?

Durante el minuto de silencio que se realizó antes del comienzo del partido, las imágenes de televisión mostraron al arquero de pie y rezando en memoria de De Miguel. Su presencia en el estadio coincidió con uno de los momentos más significativos del encuentro entre el Andorra y el Leganés.

El homenaje continuó en el minuto 9, dorsal que utilizaba Jesús de Miguel. En ese momento, el árbitro detuvo el compromiso y los asistentes dedicaron un minuto de aplausos al futbolista fallecido. Owono también se sumó al reconocimiento desde la tribuna.

El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, explicó a AS que el guardameta había querido acudir al estadio precisamente porque se trataba del homenaje a De Miguel. El técnico señaló que el club le había dado tiempo y espacio después de lo ocurrido en Tenerife.

¿Por qué Jesús Owono recibió una sanción de 12 partidos?

La reaparición del arquero se produjo después de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciara, el 13 de noviembre, una suspensión de 12 partidos. Se trata de la sanción máxima aplicada por el organismo en este caso, tras analizar la acción que protagonizó contra Jesús de Miguel.

En su resolución, la RFEF consideró que la jugada constituía una infracción grave contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario. El organismo tuvo en cuenta que Owono impactó al adversario con la pierna en alto, con brusquedad y utilizando una fuerza calificada como excesiva, según el acta arbitral.

Después de lo sucedido, el guardameta también se apartó de la actividad habitual del equipo. Incluso dejó de participar con la selección de Guinea Ecuatorial en los compromisos de clasificación para la Copa Africana de Naciones. Su entrenador, Carles Manso, manifestó que el club respetaría sus tiempos antes de regresar a la competición.