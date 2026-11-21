Buscar empleo durante un embarazo puede generar dudas sobre la información que debe entregar una aspirante durante un proceso de selección. ¿Tiene que contarle al empleador que está esperando un hijo? ¿Puede una empresa cuestionarla por no hacerlo?

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La aclaración quedó consignada en la Sentencia T-343 de 2026. El alto tribunal señaló que preguntar por el embarazo o reprochar a una mujer por no comunicarlo puede reproducir estereotipos de género. También recordó que la maternidad y la capacidad reproductiva no pueden utilizarse como razones para negar oportunidades laborales.

¿Qué dice la Corte sobre informar un embarazo al conseguir trabajo?

La regla es clara: no existe el deber de informar sobre el embarazo antes o al inicio de una vinculación laboral. Esto significa que una mujer no puede ser cuestionada por conocer su estado antes de tomar posesión de un cargo y no haberlo comunicado.

La Corte también recordó que la protección constitucional de la maternidad cobija a las mujeres embarazadas y lactantes, sin importar la modalidad de su vinculación laboral. Por tanto, tener un nombramiento provisional tampoco elimina las garantías de estabilidad laboral reforzada.

Este último punto fue examinado a partir del caso de una funcionaria de la Rama Judicial que informó sobre su embarazo mientras trabajaba como escribiente en provisionalidad. Cuando venció el plazo de su nombramiento, la autoridad terminó su vinculación y posteriormente designó a otra persona para ocupar el mismo cargo, también de manera provisional.

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No basta con señalar que terminó el plazo de un nombramiento provisional. Según la Corte, la autoridad debe demostrar una causa objetiva que justifique la desvinculación y explicar claramente las razones de su decisión.

En el caso estudiado, el juzgado no acreditó una circunstancia administrativa que justificara el vencimiento del nombramiento. Tampoco se trató de la provisión definitiva del empleo mediante un concurso de méritos, pues el cargo volvió a ocuparse en provisionalidad. Por eso, el vencimiento del término no fue considerado una razón constitucionalmente válida para retirar a la funcionaria.

Como resultado, la Corte protegió sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, la no discriminación, el debido proceso, el mínimo vital y el derecho de petición. Ordenó garantizar su reintegro, siempre que el cargo no esté provisto en propiedad, y dispuso el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, además de la indemnización correspondiente y otros valores relacionados con la licencia de maternidad, si procede.