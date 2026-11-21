La minería ilegal de oro y coltán continúa consolidándose como una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados organizados en Colombia.

De acuerdo con información de inteligencia militar y policial, el 89% de las minas ilegales del país estaría bajo control de estructuras criminales que han extendido esta actividad a 29 de los 32 departamentos, fortaleciendo así sus capacidades económicas y operativas.

Según las autoridades, en regiones como Chocó, Antioquia y Bolívar, el Clan del Golfo obtiene millonarios recursos mediante la explotación ilícita de oro.

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Entre tanto, en departamentos como Cauca y Tolima, las disidencias de las Farc también recurren a esta actividad para sostener sus estructuras armadas y ampliar su influencia territorial. En zonas de Guainía y Vichada, además del oro, las organizaciones ilegales disputan el control del coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de dispositivos tecnológicos.

Minerales que financian estructuras ilegales

Los organismos de inteligencia advierten que la extracción ilícita de minerales se ha convertido en una de las economías criminales más rentables del país. El control de los yacimientos permite a los grupos armados obtener recursos para financiar actividades ilegales, adquirir armamento y mantener su presencia en distintos territorios.

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Ante este panorama, la fuerza pública ha intensificado las operaciones contra la minería ilegal durante el actual gobierno. Las acciones buscan afectar directamente las finanzas de estas organizaciones mediante la destrucción de infraestructura empleada para la extracción y procesamiento de minerales.

Operación Urano: ofensiva nacional contra la minería ilegal

Como parte de esta estrategia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desplegaron la operación Urano en diferentes regiones del país. En Quindío, una operación permitió intervenir 30 unidades de producción minera. En Antioquia, las autoridades destruyeron cuatro unidades que, según las investigaciones, estarían vinculadas al Clan del Golfo.

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De igual forma, en Tolima fueron neutralizados complejos mineros y maquinaria utilizados presuntamente por el frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan cerrar las fuentes de financiación de los grupos armados y debilitar las economías ilegales que sostienen sus actividades criminales.

La fuerza pública insiste en que el desafío sigue siendo impedir que las dragas y otras estructuras de extracción continúen generando recursos para estas organizaciones. Con la operación Urano, el Gobierno busca reducir el impacto de la minería ilegal y cortar el flujo económico que alimenta el conflicto armado en distintas regiones del país.