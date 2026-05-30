Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 30 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 30 de 2026
04:03 p. m.
04:03 p. m.
- Santiago Botero, candidato a la Presidencia, enfrenta una grave acusación por presunta violencia intrafamiliar. Pese a que las autoridades de Cartagena intentaron desalojarlo del apartamento, habría evadido el operativo.
- Faltan menos de 20 horas para que se abran las urnas. Aunque muchos han intentado sembrar dudas sobre la transparencia del proceso, el propio registrador reiteró que hay garantías sobre los resultados.
- Ante el riesgo a posibles atentados en medio de las elecciones, el ministro de Defensa lideró un consejo nacional de seguridad para determinar qué medidas se tomarán.
- ¿Qué pasó con el joven de 22 años que murió ahogado en Guatapé? El hombre se habría lanzado de una embarcación huyendo de una riña en la que estaba siendo agredido.