CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 30 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
04:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Santiago Botero, candidato a la Presidencia, enfrenta una grave acusación por presunta violencia intrafamiliar. Pese a que las autoridades de Cartagena intentaron desalojarlo del apartamento, habría evadido el operativo.
  • Faltan menos de 20 horas para que se abran las urnas. Aunque muchos han intentado sembrar dudas sobre la transparencia del proceso, el propio registrador reiteró que hay garantías sobre los resultados.
  • Ante el riesgo a posibles atentados en medio de las elecciones, el ministro de Defensa lideró un consejo nacional de seguridad para determinar qué medidas se tomarán.
  • ¿Qué pasó con el joven de 22 años que murió ahogado en Guatapé? El hombre se habría lanzado de una embarcación huyendo de una riña en la que estaba siendo agredido.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 29 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 29 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 29 de mayo de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

¿Por qué muchos colombianos ocultan su voto en el trabajo y en redes?

El temor a revelar el voto en redes y espacios laborales. ¿Por qué?

Meta

Más de 700 familias damnificadas y con el agua a la cintura al desbordarse tres ríos en Cabuyaro, Meta

El 80% del casco urbano quedó inundado tras crecientes súbitas de los ríos Meta, Upía y Umea durante cinco días.

México

Aerolíneas mexicanas están restringiendo a viajeros provenientes de ciertos países: ¿cuáles son y por qué?

PSG

Reviva la tanda de penales que coronó al PSG campeón de la Champions League

Resultados lotería

RESULTADO DEL SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 30 de mayo de 2026