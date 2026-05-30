Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 29 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 30 de 2026
08:12 a. m.
08:12 a. m.
- Entraron en vigencia algunas de las medidas restrictivas para este fin de semana de elecciones. En Bogotá desde las 6:00 p.m. rige la ley seca que va hasta el lunes a mediodía. A partir del sábado a entrará en vigencia el decreto nacional.
- En San José del Guaviare están los 48 cuerpos de disidentes muertos en medio de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales de alias Calarcá y alias Iván Mordisco. En las próximas horas serían llevados a Medicina Legal en Bogotá.
- Se realizó el primer recorrido de uno de los 11 trenes de la primea línea del metro que rodó con pasajeros. Hizo un desplazamiento de 1.3 kilómetros impulsado por energía.